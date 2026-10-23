Гледаћете туђе сторије, а нико неће знати: Инстаграм развија нову функцију која изазива забринутост

Аутор:АТВ редакција
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Инстаграм интерно развија потенцијалну нову функцију која би могла да отвори врата злоупотребама.
Истраживач апликација и стручњак за обрнути инжењеринг Алесандро Палуци објавио је на друштвеној мрежи Икс откриће о функцији Инстаграма под називом "read-only mode", односно режиму рада који омогућава само прегледање садржаја.
Према објављеним снимцима екрана, ова опција омогућава коришћење платформе без могућности лајковања, коментарисања, слања порука, праћења других корисника или гледања сторија.
То би корисницима омогућило да прегледају садржај на Инстаграму, а да притом не оставе видљив траг о томе шта су гледали.
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На основу подјељених снимака екрана, чини се да је ова функција замишљена за кориснике претплате Инстаграм Плус.
Портпарол Инстаграма рекао је за "Енгадгет" да је режим рада само за прегледање "искључиво интерна идеја о којој се разматра и која се уопште не тестира ван компаније".
То значи да је ова функција још далеко од званичног увођења, уколико до њега уопште дође. Технолошке платформе редовно експериментишу са новим могућностима које на крају никада не постану доступне корисницима.
Ипак, остаје нејасно да ли се у компанији разматра и могућност да би овакав начин коришћења Инстаграма, који омогућава прегледање садржаја без остављања уобичајених трагова активности, могао да се злоупотреби за ухођење или друге незаконите радње,преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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