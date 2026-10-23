Вјештачка интелигенција може да предвиди ризик од смрти код обољелих од рака на основу фотографије

Аутор:АТВ редакција
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Нови АИ алат може на основу фотографије лица да процијени биолошку старост особе и предвиди прогнозу код пацијената обољелих од рака. Систем је обучен на више од 40 милиона фотографија лица људи различитих узраста.
Истраживачи из Бостона су развили два повезана алата: FAHR-FaceAge, који процењује биолошку старост (која означава колико година особа има у биолошком смислу, односно колико њен организам одговара одређеном узрасту, за разлику од хронолошке старости) и прогнозу болести, и FAHR-FaceSurvival, који на основу фотографије лица непосредно процјењује ризик од смртног исхода код пацијената оболелих од рака, без претходне процене биолошке старости.
Иако су оба алата заснована на истом моделу, користе различите информације о лицу. FAHR-FaceAge анализира боре које се протежу од страна носа до углова усана, подручје чела изнад очних дупљи и слепоочнице, а FAHR-FaceSurvival се усредсређује на подручје испод очију и око корена носа.
Ово је прва позната демонстрација модела вјештачке интелигенције који може директно да предвиди преживљавање обољелих од рака на основу једноставне фотографије лица.
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АИ алат је давао доследне резултате упркос уобичајеним разликама међу фотографијама, укључујући положај главе, освјетљење, израз лица и шминку. Систем је задржао стабилност и у већини испитаних случајева након пластичних операција, уз малу промјену резултата послије ринопластике.
Међу пацијентима обољелим од рака који су лијечени радиотерапијом, они који су према процени алата FAHR-FaceAge изгледали пет или више година старије од своје стварне старости имали су 21 одсто већи ризик од смрти током просјечног четворогодишњег праћења у поређењу са осталим пацијентима. Насупрот томе, они који су изгледали пет или више година млађе имали су 17 одсто мањи ризик.
Истраживачи наводе да су процјене биолошке старости уско повезане са физичким здрављем, што би могло да одражава способност пацијента да поднесе одређене третмане.
Анализа фотографија лица могла би да помогне љекарима у процјени ризика од смрти и компликација након већих операција и других третмана за рак, као и у доношењу одлука о најприкладнијем лијечењу за појединачног пацијента.
Радиоонколог Рејмонд Мак из болнице Масачусетс Џенерал Бригам указао је на то да су љекарима, у условима старења становништва, потребни бољи начини за процјену физичке резерве и крхкости пацијената прије препоручивања интензивних третмана, попут зрачења, операције или системске терапије.
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"Наш циљ је да процјену здравља на основу фотографија лица учинимо мерљивијом, доследнијом и применљивом у ширем обиму, како би подржала персонализоване одлуке о лијечењу, а не замијенила љекарску процјену", рекао је Мак.
Истраживање је указало и на повезаност животних навика са старењем лица. Прекомерна конзумација алкохола, употреба дрога и пушење били су повезани са биолошки старијим изгледом на фотографијама које је анализирала вјештачка интелигенција, преноси РТ Балкан.
Ипак, истраживачи упозоравају да су потребна додатна испитивања пре него што се алат буде могао широко користити у медицинској пракси, преноси "Гардијан".
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