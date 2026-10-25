Министарство пољопривреде: Уложено више од 17 милиона КМ за набавку технолошке опреме

Аутор:АТВ редакција
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У сектор прерађивачке индустрије ове године уложена су 17,4 милиона КМ, односно 13,5 милиона КМ субвенција за набавку технолошке опреме за правна лица и 3,9 милиона КМ за набавку опреме пољопривредним газдинствима, навели су у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Посредством Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољоприврену производњу у овој години обухваћене су инвестиције за прераду пољопривредних производа, попут набавке опреме за сортирање, паковање и прераду производа на газдинству, набавке технолошке и опреме за хладњаче, те изградњу нових објеката за складиштење и прераду пољопривредних производа укључујући и силосе и сушаре.
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У оквиру подршке руралном развоју корисник подстицаја остварује право на новчани подстицај за подршку стандардизацији и брендирању пољопривредне производње и унапређењу квалитета пољопривредних производа прерађених на газдинству, а који се утврђују у висини до 50 одсто од инвестираних средстава и не може бити већи од 10.000 КМ по кориснику у текућој години.
У оквиру системских мјера подршке корисник остварује право на новчани подстицај за подршку опремању лабораторија, која износи до 50 одсто процијењене вриједности инвестиције, и не може бити већа од 50.000 КМ по кориснику у току године.
Од септембра прошле године до сада усвојена су три правилника и започеле активности на изради два нова закона – закон о храни и закон о вину.
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Један од усвојених је Правилник о додатним захтјевима за стављање на тржиште производа који садрже палмино уље, палмину маст, односно друга биљна уља и масти, чиме је створен јаснији регулаторни оквир који доприноси већем повјерењу потрошача, фер тржишној конкуренцији и укупном унапређењу квалитета производа који се стављају на тржиште.
Када је ријеч о биљеној производњи, из ресорног министарства истичу да је у септембру одобрен извоз воћа на тржиште Руске Федерације, што је веома значајно са аспекта очувања иностраних тржишта за домаће произвођаче.
У оквиру системских мјера подршке које се односе на област заштите здравља биља, Министарство је у овој години издвојило око милион КМ, те око 250.000 КМ за финансиирање програма мониторинга остататака средстава за заштиту биља.
Министарство пружа и подршку функционисању и унапређењу система противградне заштите финансирањем активности предузећа "Противградна превентива Републике Српске" за набавку противградних ракета, модернизацију система противградне заштите и изградње мреже аутоматских противградних станица с циљем заштите пољопривредне производње и смањења штета од града.
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У овој години је Министарство посредством мјера подршке за суфинансирање модернизације противградне заштите, односно на име подршке превентивним мјерама ради спречавања и ублажавања елементарне непогоде – града, издвојило је више од 3,7 милиона КМ подстицаја.
(Срна)
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