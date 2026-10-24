Минић: Дудаковић мјесецима не долази на суд, а шета и даје интервјуе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је за њега Република Српска отаџбина, која никада не може да дође у питање, без обзира на изазове.
"То је за мене и наша крсна слава. То су и наши гробови, успомене, национални идентитет, Црква. И све што никада не може да дође у питање. То је оно што живимо и носимо у себи, чему припадамо и за шта се боримо, легитимно тражећи нека своја права на овим просторима", рекао је Минић у подкасту Меморијалног центра Републике Српске.
Он је истакао да је рад овог центра важан ради изношења истине о дешавањима у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату, јер су Српска и њени људи дуго у свјетској јавности потцјењивани и представљани као лоши.
"Истина нас једино може сачувати и могу рећи да се кроз рад Центра много тога мијења у позитивном смјеру. Тај рад нипошто не треба да производи мржњу према било коме, већ да будемо јачи и свјеснији шта нам се може десити када смо неорганизовани и на мети оних који не желе да постојимо. А има их", појаснио је Минић.
Минић је истакао да борба за Републику Српску никад није престала, али да је она данас институционална, политичка, економска.
"У свакога ко је овдје живио током рата или био његов учесник, поднио било какву жртву, усађена је свијет о томе да је за Републику Српску поднесена огромна жртва, да су страдали синови, очеви, браћа. Морамо то цијенити. Кад год да нешто радимо у јавном или полити, морамо увијек имати му", рекао је Минић.
Минић је навео да је након рата на снази била селективна правда, а да то исто данас раде Суд и Тужилаштво БиХ.
"Зашто се бојати рећи да Атиф Дудаковић који себе снима кад наређује убиства Срба осам, девет мјесеци уопште не оде на суд из здравствених разлога, а у међувремену шета, даје интервјуе и тако даље. Такође, Елфета Весели има све привилегије, а знамо о каквом монструму је ријеч", навео је Минић.
Минић је истакао да је рат сам по себи једна огромна несрећа, али да је посебно страшно правити селекцију међу мртвима.
"Зашто је проблем ако покажемо истину о страдању Срба. Ми смо народ који никада није био на погрешној страни историје", рекао је Минић и додао да Меморијлни центар Републике Српске управо ради на томе да свијету покаже истину о српском страдању.
(Срна)
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