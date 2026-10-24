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Удружење жена жртава рата наставља борбу за очување свједочења

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24.10.2026 19:10

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Предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић-Рајилић.
Фото: АТВ

Монографија представљена у Београду пред 50 страних амбасадора, пријем код Његове светости патријарха српског Порфирија и промоција књиге у Бањалуци, уз подршку институција Републике Српске, само је дио онога што је обиљежио досадашњи рад Удружења жена жртава рата Републике Српске.

"Што се тиче признања нашег рада, и промоције и свих активности које смо имали око тога, збиља сам захвална што имамо Републику Српску и што такве ствари и свједочења можемо да радимо. Више од 30 година је прошло од рата, можда је било вријеме да та наша истина, која је врло сурова, врло мучна и тешка да се прихвати и прими, јер имамо ми шта рећи, и да се ти лажни наративи сруше, геноцидаша, злочинаца РС, све су то погрешни и злонамјерни наративи, није било тако", рекла је предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић-Рајилић.

Већ 14 година Удружење жена жртава рата настоји да сачува свједочења и истину о страдању српских жена током рата. Тај пут кроз године није био лак, а изазови нису изостали ни ове године. Божица Живковић-Рајилић упозорава да је важно да се рад Удружења представља истинито и да се не присвајају заслуге оних који су годинама посвећени овој борби.

"Чак и међу нама постоје појединци који злонамјерно наш рад преписују себи, мени не смета та љубомора, али ако неко није учествовао ни у каквом раду с нама, не може кроз рекламу свог рада преписивати рад жена жртава рата, тако да једва чекам да се формира власт да разговарам око тих који у јавни простор шаљу лажне вијести", додала је Живковић-Рајилић.

Колико је важно да свједочења о страдању српских жена допру до међународне јавности, показује и промоција публикације „Наша исповијест 2“ у Београду. За многе присутне, то је била прилика да чују и о искуствима српских мајки, супруга и кћерки које су преживјеле ратну тортуру.

"Наша Исповијест 2 је промовисана прошле године у Министарству спољних послова Републике Србије пред 50 и више амбасадора страних земаља који су се можда и по први пут упознали са другом страном приче рата у БиХ, гдје се по први пут чуло да су српске кћерке, мајке и жене преживјеле врсту ратне тортуре", казао је начелник Одјељења за меморијализацију и културу сјећања и памћења у РЦИРЗ Мирослав Љубојевић

"Желим да искажем поштовање госпођи Рајилић што су до сад урадили у својим публикацијама и досадашњем раду и сарадњи са Савезом удружења цивилних жртава на локалним и републичким нивоима", истакао је секретар Савеза удружења цивилних жртава рата Републике Српске Зоран Драгић.

Иза публикација и јавних наступа стоји настојање да се сачувају свједочења жена које су преживјеле ратно страдање и да њихова искуства не буду заборављена. Подршку том раду увијек ће пружати ресорно министарство министарство.

"Влада РС преко Министарства рада и борачко-инвалидске заштите стоји чврсто уз ово удружење, али исто тако и Центар за истраживање рата и ратних злочина, и ово удружење ће имати подршку за све кораке и хвала им што се боре да се истина чује не само у Европи него широм свијета", изјавио је шеф Кабинета министра рада и борачко-инвалидске заштите Раденко Топаловић.

У наредном периоду Удружење ће настојати да отвори нова врата према иностранству. Прву монографију представили су у Њујорку, Паризу, Стокхолму и Минхену, а жеља Божице Живковић-Рајилић је да на новом путу у свијет буду и чланице Удружења, како би лично испричале своје приче. Јер иза сваког свједочења стоји живот који је обиљежило страдање, али и потреба да истина буде сачувана од заборава.

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Тагови :

Божица Живковић Рајилић

Жене жртве рата

свједочење

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