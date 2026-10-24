Магдалена из Дервенте иде у Русију: Њена прича дирнуће свако срце

Аутор:Биљана Стокић
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Деветогодишња Магдалена Тешић из Дервенте, слијепа од рођења, ускоро путује у Москву, гдје ће на међународном фестивалу „Бијели штап“ показати свој таленат и љубав према музици, захваљујући сарадњи Центра „Будућност“ са школом за слијепе у Русији.
Овако Магдалена пише, чита и учи уз помоћ Брајевог писма. Дјевојчица је слијепа од рођења. Има девет година и ученик је трећег разреда у Центру „Будућност“ Дервента. Једина је то образовна установа у Српској у којој се школују слијепа и слабовида дјеца.
"Не читам баш добро али пишем лијепо сигурно", рекла је ученик трећег разреда Магдалена Тешић.
"Једном дјетету треба у принципу од годину до двије да савлада Брајево писмо, први и други разред, али техника читања се савладава мало теже. То је нешто на чему се ради", истакла је специјални едукатор и рехабилитатор, учитељица разредне наставе Амела Брка.
Док марљиво учи, Магдалена се спрема и на пут за Русију. У Москви ће наступити на Међународном добротворном фестивалу „Бијели штап“.
На питање наше редакције да ли је спремна за путовање у Русију, Магдалена је одговорила да јесте, те да се томе веома радује.
А за Магдалену, њени родитељи одувијек су били спремни на све. Најмањи проблем им је био да напусте дом који су саградили у Зворнику и преселе се у Дервенту. Све то како би Магдалена имала могућност да се школује, а да истовремено одраста уз своју породицу. Тако су Тешићи постали подстанари.
"Почетак као почетак, увијек је био тежак. И за посао, и за смјештај, али хвала Богу све је лијепо кренуло. Ја сам нашао посао, и смјештај, супруга је ту са дјецом и све је у најбољем реду", рекао је Магдалинин отац Владимир Тешић.
А са Магдаленом, на фестивал у Русију, путује и тата. И он не крије узбуђење.
"Биће баш добро. Можда једина прилика која нам се указала да идемо негдје даље у свијет", истакао је Владимир.
Биће то остварење једног Магдалениног сна. А пут до остварења снова, није лак. Магдалена је стрпљива и вриједна. У школи, уз своје другаре и професоре, учи и да се креће уз помоћ бијелог штапа.
"Бијели штап је основно средство за кретање особа са оштећеним видом, како слијепих тако и високо слабовидих особа", казао је професор специјалне едукације и рехабилитације Радомир Секуловић.
У Центру „Будућност“, осим слијепе и слабовиде, школују се и дјеца са сметњама у развоју како у основној, тако и у средњој школи. Ту је укупно 70 ђака, а њих 25 је у школском интернату.
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