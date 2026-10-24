Logo

Преминуо Чедо Вуковић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 13:21

Коментари:

0
У Кнежеву је преминуо Чедо Вуковић, бивши начелник ове општине, некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске и истакнути друштвено-политички радник.
Фото: РТРС

У Кнежеву је преминуо Чедо Вуковић, бивши начелник ове општине, некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске и истакнути друштвено-политички радник.

Поводом његове смрти, у сали Скупштине општине Кнежево данас у 17.00 часова биће одржан комеморативни скуп, док ће сахрана бити обављена у недјељу, 25. октобра, у 13.00 часова на мјесном гробљу у Отловићима.

Вуковић је рођен 20. марта 1956. године. Током богате каријере обављао је функције комерцијалног директора у Дрвној индустрији "Омар" и директора Шумског газдинства "Чемерница".

На дужност начелника општине Кнежево ступио је 2008. године, а локалну заједницу представљао је и као одборник у три мандата.

Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Историјски значај Парламента у стварању и очувању Републике Српске

У периоду од 2014. до 2018. године био је посланик у Парламенту Српске.

Био је учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, током којег је обављао дужност начелника Кризног штаба цивилне заштите. Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Чедо Вуковић

Преминуо Чедо Вуковић

Кнежево

Коментари (0)

Више из рубрике

беба новорођенче мало дијете

Друштво

Српска богатија за 23 бебе

6 ч

0
Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу

Друштво

"Избјегавате ризична претицања": АМС упозорава возаче

6 ч

0
Данас је Свети апостол Филип, ево шта још треба знати о овом празнику

Друштво

Данас је Свети апостол Филип, ево шта још треба знати о овом празнику

7 ч

0
сат часовник аларм

Друштво

Ноћас не заборавите да помјерите сат: Почиње зимско рачунање времена

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима