Аутор:АТВ редакција
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У Кнежеву је преминуо Чедо Вуковић, бивши начелник ове општине, некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске и истакнути друштвено-политички радник.
Поводом његове смрти, у сали Скупштине општине Кнежево данас у 17.00 часова биће одржан комеморативни скуп, док ће сахрана бити обављена у недјељу, 25. октобра, у 13.00 часова на мјесном гробљу у Отловићима.
Вуковић је рођен 20. марта 1956. године. Током богате каријере обављао је функције комерцијалног директора у Дрвној индустрији "Омар" и директора Шумског газдинства "Чемерница".
На дужност начелника општине Кнежево ступио је 2008. године, а локалну заједницу представљао је и као одборник у три мандата.
Република Српска
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У периоду од 2014. до 2018. године био је посланик у Парламенту Српске.
Био је учесник Одбрамбено-отаџбинског рата, током којег је обављао дужност начелника Кризног штаба цивилне заштите. Иза себе је оставио супругу и двоје дјеце.
(РТРС)
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