"Избјегавате ризична претицања": АМС упозорава возаче

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) саобраћај се одвија несметано, осим на дионицама гдје се изводе радови, саопштио је Ауто-мото савез (АМС) Републике Српске.
Мјестимична магла смањује видљивост у котлинама, а из АМС-а упозоравају и на могуће одроне.
Возачима савјетују да возе опрезно, вожњу прилагоде стању и условима на путу, избјегавају ризична претицања и поштују саобраћајна правила.
Због санације пјешачких стаза на мосту преко ријеке Саве, измјењен је режим саобраћаја на дионици, граница Република Српска/Хрватска /Градишка/-Градишка.
Забрањен је саобраћај за возила укупне масе преко 20 тона, а возила до 20 тона пропуштају се једном траком, гдје ће предност имати возила која се крећу лијевом траком, односно која излазе из Републике Српске.
На снази је измјена саобраћаја на изграђеном дијелу ауто-пута Рача-Бијељина, ради привременог прикључења на магистрални пут на дионици према граници са Србијом на Рачи.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Хроника
Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Привремене обуставе су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
Измјене су због радова на магистралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ се због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици аутопута А-1 у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћај одвија успорено.
За саобраћај свих возила затворена је дионица аутопута А-1 Какањ-Лашва, а саобраћај је преусмјерен двосмјерно, супротном страном аутопута.
Још увијек је затворена poddionica аутопута А-1 Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
Једном траком саобраћа се и због актуелних радова на магистралним путевима: Изачић-Бихаћ, Скокови-Цазин-Србљани, Широки Бријег-Посушје, Груде-Приваљ, Мостар-Читлук-брдо Хум, Шамац-Орашје, као и на улазу у Кисељак из правца Сарајева.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
12
20
12
16
12
01
11
51
11
47
Тренутно на програму