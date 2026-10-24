Пљачкали по Бањалуци: Двојац ухапшен у акцији "Рентал"

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучани Златко Пиљагић и Немања Миљковић ухапшени су у оквиру оперативне акције "Рентал", сазнаје АТВ.
Пиљагић и Миљковић се сумњиче да су починили три крађе у Бањалуци са материјалном штетом у износу преко 40.000 КМ.
"Лице З.П. сумњичи се да је 7. јула текуће године око 2 часа насилно ушло у тржни центар у Бањалуци којом приликом је пронашло и отуђило новац, те да је заједно са лицем Н.М. 10. октобра и 25. септембра текуће године у ноћним часовима насилно ушло у просторије бензинске пумпе и маркета у Бањалуци којом приликом су отуђили новац и више врста цигарета", наводе из ПУ Бањалука.
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На основу наредби Основног суда у Бањалуци, а уз претходну сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука извршени су претреси станова и путничких возила које користе лица З.П. и Н.М. којом приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
"Након комплетирања и документовања предмета против лица З.П. и Н.М. биће достављен извјештај о почињеним кривичним дјелима Окружном јавном тужилаштву Бањалука", саопштили су из полиције.
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