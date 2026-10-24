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Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

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24.10.2026 08:28

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Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

Рано јутрос у мјесту Хусино код Тузле догодила се тешка саобраћајна незгода у којој је учествовао аутобус. Према информацијама са терена, до несреће је дошло око 6:10 сати, када је аутобус под још неутврђеним околностима слетио с коловоза.

Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из Оперативног центра МУП-а ТК у несрећи је повријеђено више особа. Повријеђени су возилима Службе хитне медицинске помоћи превезени на Универзитетски клинички центар (УКЦ) Тузла, гд‌је им се указује љекарска помоћ и утврђује степен повреда.

Према званичним информацијама, у овој несрећи на срећу нема погинулих.

Због ове несреће и обављања увиђаја, саобраћај је у потпуности обустављен на магистралном путу М-18, на дионици Шићки Брод – Живинице. На терену су припадници Полицијске управе Тузла који регулишу саобраћај и преусмјеравају возила на алтернативне локалне правце.

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Због обуставе су се на овом изузетно прометном правцу створиле веће гужве, па се возачима савјетује опрез, стрпљење и кориштење замјенских рута док увиђај не буде завршен и аутобус уклоњен с пута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Тузла

аутобус

повријеђени

удес

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