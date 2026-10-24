У Србији на снази изборна тишинa

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је на снази изборна тишина уочи сутрашњих ванредних парламементарних избора.
На изборима учествује 18 листа, а право гласа има шест милиона и 450 хиљада бирача, који ће бирати 250 посланика Народне скупштине.
Република Српска
Обиљежавање 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да ће полиција очувати јавни ред и мир, и на изборни дан, и у периоду послије избора, нагласивши да се избори у Србији не одржавају ни први, ни посљедњи пут.
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