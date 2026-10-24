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У Србији на снази изборна тишинa

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24.10.2026 08:11

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Гласање Избори 2026изборне технологије
Фото: АTV

У Србији је на снази изборна тишина уочи сутрашњих ванредних парламементарних избора.

На изборима учествује 18 листа, а право гласа има шест милиона и 450 хиљада бирача, који ће бирати 250 посланика Народне скупштине.

НСРС

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Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је да ће полиција очувати јавни ред и мир, и на изборни дан, и у периоду послије избора, нагласивши да се избори у Србији не одржавају ни први, ни посљедњи пут.

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Тагови :

избори

Изборна тишина

Србија

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