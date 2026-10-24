Обиљежавање 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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У Палама ће данас бити обиљежено 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске. Биће положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске, док ће у Културном центру Пале бити одржана свечана академија.
Народна скупштина основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву, под називом Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.
Одлуку о њеном формирању донијели су српски посланици изабрани на првим вишестраначким изборима 1990. године.
Oснивањем Скупштине започет је процес политичког и институционалног организовања који је у наредним мјесецима водио ка проглашењу Републике, доношењу Устава и изградњи њених институција.
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