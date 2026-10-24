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Обиљежавање 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске

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24.10.2026 08:01

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4
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

У Палама ће данас бити обиљежено 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске. Биће положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске, док ће у Културном центру Пале бити одржана свечана академија.

Народна скупштина основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву, под називом Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини.

Одлуку о њеном формирању донијели су српски посланици изабрани на првим вишестраначким изборима 1990. године.

Oснивањем Скупштине започет је процес политичког и институционалног организовања који је у наредним мјесецима водио ка проглашењу Републике, доношењу Устава и изградњи њених институција.

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Тагови :

нсрс

Народна скупштина Републике Српске

Пале

свечана академија

Коментари (4)

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