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Дневни хороскоп: Шкорпија се суочава са изазовом, Лав добија дугоочекивано признање

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24.10.2026 08:43

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хороскоп тарот астрологија карте звијезде
Фото: Pexel/ Anete Lusina

Шта нам звијезде данас поручују?

Ован

На радном мјесту могли бисте добити прилику да покажете колико сте сналажљиви. У љубави ће вам пријати више заједничких активности, док слободне очекује занимљив сусрет. Припазите на знакове умора и стреса.

Бик

Финансијска питања захтијеваће мало више опреза и планирања. Партнер ће очекивати да отвореније говорите о осјећањима, а слободнима би пажњу могла привући смирена особа. Више се крећите и боравите у природи.

Близанци

Разговор са колегом могао би вам помоћи да другачије сагледате проблем. У љубави вас очекује изненађење, док би слободни могли открити да дијеле интересовања са неким из окружења. Покушајте да успоставите бољи ритам.

Рак

Не журите са доношењем пословних одлука, посебно ако вам недостају информације. Партнер ће цијенити вашу пажњу, а слободни би могли осјетити привлачност према пријатељу. Закажите одлазак код стоматолога, пише Глас Српске.

Лав

Ваш труд могао би коначно добити признање које прижељкујете. У вези је важно да не инсистирате увијек на свом ставу, док слободнима слиједи прилика за флерт. Водите рачуна о уносу течности током дана.

Дјевица

Рјешавање заосталих обавеза ослободиће вам простор за нове планове. У љубави покушајте да не анализирате, а слободнима би пријало друштво особе која их разумије без много објашњавања. Могућа је блага главобоља.

Вага

Сарадња са другима могла би донијети боље резултате него што сте очекивали. Партнер ће жељети да проведете више времена заједно, док би слободне могла обрадовати једна порука. Пазите на леђа и зглобове.

Шкорпија

Имаћете довољно одлучности да се суочите са изазовом. У љубави избјегавајте прећуткивање онога што вас мучи, а слободни би могли добити јасан знак да се неком допадају. Обратите пажњу на правилну исхрану.

Стријелац

Могуће је да ће вам се указати прилика да научите нешто корисно за будући посао. Партнер ће вас изненадити приједлогом, док слободни могу уживати у необавезном познанству.

Сат

Друштво

Ноћас не заборавите да помјерите сат: Почиње зимско рачунање времена

Пријаће вам лагана физичка активност.

Јарац

Практичан приступ помоћи ће вам да лакше ријешите питање које одлаже. У љубави покажите више њежности, док би слободни могли започети занимљиво познанство. Обратите пажњу на ментално здравље.

Водолија

Креативна идеја могла би привући интересовање људи са којима сарађујете. У вези ће бити важно да саслушате партнерове потребе, а слободни би могли упознати некога ко их осваја смислом за хумор. Обратите пажњу на пробаву.

Рибе

Не дозволите да вас ситне препреке одврате од циља који сте поставили. Партнер би могао покренути тему о којој већ дуго размишљате, док слободне очекује прилика да оставе снажан утисак. Уносите више витамина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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