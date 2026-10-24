Ноћас не заборавите да помјерите сат: Почиње зимско рачунање времена

Аутор:АТВ редакција
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Зимско рачунање времена почиње у ноћи са суботе на недјељу у 3 часа, помјерањем казаљки на часовницима један час уназад.
Овај режим трајаће до 28. марта наредне године, када почиње љетно рачунање времена.
БиХ и Србија прате стандардно централно европско вријеме, док се током љетњег периода користи централно европско љетње вријеме. Ова пракса је усклађена са већином европских земаља.
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