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Ноћас не заборавите да помјерите сат: Почиње зимско рачунање времена

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24.10.2026 08:06

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

Зимско рачунање времена почиње у ноћи са суботе на недјељу у 3 часа, помјерањем казаљки на часовницима један час уназад.

Овај режим трајаће до 28. марта наредне године, када почиње љетно рачунање времена.

БиХ и Србија прате стандардно централно европско вријеме, док се током љетњег периода користи централно европско љетње вријеме. Ова пракса је усклађена са већином европских земаља.

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Тагови :

зимско рачунање времена

помјерање сата

зима

Вријеме

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