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Српска богатија за 23 бебе

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24.10.2026 09:07

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, од којих 13 д‌јевојчица и 10 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бијељини је рођено осам беба, у Бањалуци четири, у Источном Сарајеву три, у Невесињу, Приједору и Добоју по двије, а у Требињу и Зворнику по једна беба.

Четири д‌јевојчице и четири д‌јечака рођени су у Бијељини, у Бањалуци четири д‌јевојчице, у Источном Сарајеву двије д‌јевојчице и један д‌јечак, у Добоју и Приједору по једна д‌јевојчица и д‌јечак, у Невесињу два д‌јечака, у Зворнику једна д‌јевојчица, а у Требињу један д‌јечак.

У породилишту у Градишци у протекла 24 часа није било порођаја.

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Подаци за породилиште у Фочи нису били доступни.

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Тагови :

беба

породилиште

рођење

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