Српска богатија за 23 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, од којих 13 дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бијељини је рођено осам беба, у Бањалуци четири, у Источном Сарајеву три, у Невесињу, Приједору и Добоју по двије, а у Требињу и Зворнику по једна беба.
Четири дјевојчице и четири дјечака рођени су у Бијељини, у Бањалуци четири дјевојчице, у Источном Сарајеву двије дјевојчице и један дјечак, у Добоју и Приједору по једна дјевојчица и дјечак, у Невесињу два дјечака, у Зворнику једна дјевојчица, а у Требињу један дјечак.
У породилишту у Градишци у протекла 24 часа није било порођаја.
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Подаци за породилиште у Фочи нису били доступни.
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