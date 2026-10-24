Данас је Свети апостол Филип, ево шта још треба знати о овом празнику

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) обиљежава Светог апостола Филипа, једног од седморице ђакона из прве хришћанске заједнице, познатог по проповиједању Јеванђеља и помагању сиромашнима.
Према "Охридском прологу" Светог Николаја Велимировића, Филип је био поријеклом из Кесарије Палестинске, а имао је четири кћери које су, према црквеном предању, биле обдарене пророчким даром и посветиле се дјевичанском животу.
У Дјелима апостолским помиње се избор седморице људи који је требало да се старају о свакодневној помоћи и расподјели хране у првој хришћанској заједници. Међу њима је био и Филип, заједно са Стефаном, који се у црквеној традицији поштује као први хришћански мученик.
Према житију, Филип је служио сиромашнима и удовицама, а током прогона хришћана напустио је Јерусалим и отишао у Самарију, гдје је проповиједао Јеванђеље.
У црквеном предању наводи се да је током свог мисионарског рада крстио многе људе. Међу њима се помиње и Симон Волх, познат из ранохришћанских текстова, као и етиопски дворанин, односно евнух краљице Кандаке, кога је Филип крстио након разговора о пророчанству из Књиге пророка Исаије.
Овај догађај описан је у Дјелима апостолским и један је од најпознатијих детаља везаних за Филипа, јер показује ширење хришћанске вјере изван непосредног круга првих ученика.
Четири кћери које су, према предању, имале пророчки дар
Једна од занимљивости из Филиповог житија јесте податак да је имао четири кћери. Према црквеном предању, све четири биле су посвећене хришћанском животу, а приписивао им се и дар прорицања.
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У Дјелима апостолским, у опису боравка апостола Павла у кући Филипа јеванђелисте у Цезареји, заиста се помињу његове четири кћери које су пророковале. Овај навод представља библијски основ за детаљ који се касније појављује и у црквеном предању.
Међутим, важно је разликовати Филипа, једног од седморице ђакона, од апостола Филипа, једног од Дванаесторице. У црквеним календарима и житијима понекад долази до мијешања њихових прича, па је битно прецизно навести на којег се Филипа односи одређени податак.
Ове године празник пада у суботу, а према православним календарима 24. октобар 2026. године није посни дан.
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