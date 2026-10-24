Страх од хаоса у Европи: Врхунац немира у Италији и Француској

Аутор:АТВ редакција
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Француска се припрема за још један изузетно напет викенд демонстрација, на којима се очекује и до пола милиона људи, док влада француског предсједника Емануела Макрона уводи ригорозне безбједносне мјере и забране како би по сваку цијену зауставила масовне пљачке и демолирање градова који су прошле седмице избили на маргинама мирних протеста.
Међутим, Француска није једина земља у којој се очекује велики број људи на улицама – и Италија се спрема за буран викенд.
На улицама се данас очекују нови масовни скупови. Водећи студентски синдикат УНЕФ позвао је на протесте, док је покрет "Жути прслуци" пријавио марш кроз сам центар Париза.
Додатну тензију ствара и конгрес крајње десничарског Националног окупљања, који Марин Ле Пен организује у Орлеану, гдје су већ најављени масовни контрапротести противника њене политике.
Како би спријечила улични рат, власт је активирала низ строгих мјера:
Ноћни полицијски час: У Паризу и многим другим градовима већ је на снази забрана кретања током ноћи.
Забрана окупљања у Лиону и Марсеју: У другом и трећем по величини граду у Француској током викенда изричито су забрањена било каква јавна окупљања и демонстрације. Само у Лиону је прошлог викенда демолирано и опустошено између 200 и 300 продавница, док је туристичка организација запаљена.
Преокрет око превоза: Градске власти Марсеја најприје су донијеле одлуку о потпуној обустави јавног превоза у суботу, али су јуче ујутро експресно повукле тај потез након жестоког револта и негодовања грађана.
Коридор у Паризу: Демонстрантима у главном граду одобрена је искључиво једна, строго одређена рута – кретање је дозвољено само између Трга Бастиље и Трга нације, док је прилаз осталим дијеловима града блокиран.
Полиција и војска на улицама: Министар унутрашњих послова Лоран Нуњез најавио је да ће на улицама бити више полицајаца, али и да ће бити распоређена војска.
Макрон је истакао да су ове мјере неопходне како би се заштитили центри градова, радње и јавне зграде, пише "Гардијан".
– Правила су једноставна и заснована на здравом разуму. Општа препорука је да у наредним данима уопште не буде демонстрација. Апсолутни приоритет је повратак мира – поручио је он.
Шеф француске државе оцијенио је да је за дио прошлоседмичних нереда и пљачки одговорна група изгредника која је дошла искључиво с намјером да краде, али је нагласио да иза најгорег насиља стоје „политички и побуњенички акти група крајње љевице чији је циљ рушење републике“.
Трговцима препоручено да даскама заштите излоге, масовно се отказују манифестације
Потези трговаца, угоститеља и управа културних установа свједоче о страху који влада у градовима: многи ће током викенда ставити катанац на објекте, а већина манифестација је отказана. Неки од њих почели су да унајмљују приватно обезбјеђење у страху од новог таласа насиља, пише „Гардијан“.
Пословни савјет Марсеја званично је препоручио трговцима да даскама заштите излоге и затворе радње током викенда. У Паризу је најављено да ће чувени Лувр, највећи музеј на свијету, остати затворен за посјетиоце, док међународни сајам савремене умјетности "Арт Базел Париз" скраћује програм и затвара се раније.
Државни врх истовремено спроводи опсежну мобилизацију снага безбједности. Влада је саопштила да ће овог викенда послати на улице чак 20 одсто више полицајаца него претходних дана.
Након што је у четвртак са кључним министрима одржао хитну сједницу Савјета за одбрану, Макрон разматра додатне безбједносне опције. Он је јуче у Паризу први пут сјео за преговарачки сто с вођама студентских протеста.
Француски министар правде Жералд Дарманен саопштио је да је од 2.500 ухапшених током прошлоседмичних нереда 174 задржано у притвору, док се против више од 900 особа води судски поступак.
Двије особе ухапшене су због подметања пожара у згради градске скупштине у Лиможу. У Паризу, према подацима јавног тужилаштва, чак 68 одсто особа задржаних у притвору чине пунољетни грађани, а не средњошколци. Међу приведенима је највише незапослених младих људи.
– Огромна већина оних које смо извели пред суд никада раније није осуђивана – изјавила је јавна тужитељка Лор Бекуо.
Нагли прилив стотина предмета у потпуности је загушио судове и разљутио адвокате, који упозоравају да немају ни минимум времена да се састану с клијентима и припреме одбрану.
Премијер Француске Себастијан Лекорни одржао је у четвртак састанак с представницима главних политичких странака како би осигурао сарадњу, а планиран је и разговор с градоначелницима највећих градова.
Демонстрације су почеле прошлог мјесеца у једној средњој школи у париском предграђу Кретеј због недостатка наставног особља и лоших услова у зградама, а потом су прерасле у блокаде и штрајкове широм земље. Овај ђачки бунт убрзо се стопио с масовним незадовољством грађана због раста трошкова живота, и то само шест мјесеци прије предсједничких избора на којима се бира Макронов насљедник.
Поред Француза, и Италијани се спремају за велике протесте, док полиција ради пуном паром. Полицајци су спровели претресе у 18 градова широм земље након нереда током демонстрација 17. и 18. октобра, док су у Милану, Риму и Торину појачане мјере безбједности уочи нових протеста, пише лист „Ил Fatto Quotidiano“, а преноси Танјуг.
Полиција је, по налогу правосудних органа и на сопствену иницијативу, обавила претресе станова и особа на адресама око 100 људи, међу којима је 51 малољетник, идентификованих током озбиљних нереда. Посебна пажња усмјерена је на Бари, јер истражитељи сумњају да је већа група младих и малољетника припремала пљачке продавница.
Страхује се да би могла бити организована лажна окупљања код Циркуса Максимуса и на другим трговима како би се снаге реда „развукле“ на више фронтова, пише италијански лист „Коријере дела Сера“. Како наводи овај лист, забрињавајући сценарији за суботу и недјељу подстичу страх од поновног избијања герилских сукоба какви су виђени прошлог викенда. Безбједносне службе упозоравају и на могућност повезивања млађих учесника нереда с радикалним активистима, анархистима и другим групама које су раније учествовале у насилним демонстрацијама.
На улицама Милана наредних дана биће распоређено 500 падобранаца из елитне бригаде „Фолгоре“ из Сијене, који ће уз употребу дронова и у сарадњи с полицијом и карабињерима обављати надзор и патролирање.
Влада Италије је у сриједу усвојила декрет о хитним мјерама за очување јавне безбједности и сузбијање малољетничког криминала. Мјере предвиђају превентивно задржавање малољетника, строже казне за организовано насиље и ангажовање додатних 500 војника на улицама тог града.
За данас су најављени протести у више италијанских градова:
У Риму ће бити одржан национални скуп за мир под слоганом „Извести Италију из рата“, уз очекивано присуство око 10.000 учесника.
– Истовремено, 17. октобар, радикални омладински покрет који је настао након масовних и насилних демонстрација због драстичног раста трошкова живота, позвао је на протесте у Болоњи, Милану, Торину, Риму, Фиренци, Падови, Барију и Ђенови.
– У Торину су протесте најавили и студентски покрети, уз слоган "Нећемо ми плаћати рат", док су у Риму за преподневне часове најављена и окупљања десничарских студентских група, пише Блиц.
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