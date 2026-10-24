Колико кошта огрев пред зиму: Пелет прешао 800 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Приближавањем хладнијих дана и почетком гријне сезоне, ситуација на тржишту огрева показује различите трендове.
Цијене су наведене са урачунатим ПДВ-ом, према изјавама продаваца из вијести.
Док су цијене огревног дрвета и угља углавном остале стабилне у односу на исти период прошле године, код пелета и брикета забиљежен је оштар раст цијена узрокован великом потражњом.
Што се тиче цијене исцијепаних дрва за огрев, према ријечима продаваца, за један кубни метар у овом је периоду потребно издвојити 165 КМ. До октобра је цијена била нешто нижа и износила је до 150 КМ.
"У истом периоду промијенила се цијена и прошле године и сваке године је то тако. Тада поскупе и радови у шумарству и сировина, и то је нешто на шта су становници и навикли тако да се велика већина грађана већ снабдјела кад је дрво у питању", објаснили су за "Независне" из једне фирме која се бави продајом огрева на подручју БиХ те додали да ово поскупљење неће довести до неких већих тржишних поремећаја, с обзиром на то да исцијепаног дрвета има у довољним количинама.
Како додају, потражња за угљем непрекидно опада, због чега се и његове цијене нису мијењале посљедње двије до три године.
"Што се тиче угља, потражња је све мања из дана у дан, те се цијена није мијењала већ двије до три године", навели су продавци, те додали да цијене угља на тржишту тренутно износе: лигнит (у народу познат као дрвени угаљ) 265 КМ, мрки угаљ (у народу познат као камени угаљ) 297 КМ по тони.
"Због сталног пада потражње не очекује се да ће у будућности долазити до поскупљења овог енергента", објаснили су они.
Додају да је највећи раст потражње и цијена забиљежен код пелета.
"Велики број домаћинстава прешао је на гријање на пелет и инсталирао одговарајуће пећи, док произвођачи нису у једнакој мјери повећали производњу, што је довело до несразмјера између понуде и потражње. Прошле године у овом периоду цијена пелета кретала се од 650 до 700 КМ по тони. Ове године цијене сертификованог пелета врхунског квалитета прешле су 800 КМ и крећу се од 820 до 850 КМ по тони", казали су продавци пелета.
Јефтиније опције на тржишту
Додају да се на тржишту могу пронаћи и јефтиније опције, углавном у распону од 770 до 790 КМ по тони, но ријеч је о пелету без класе који није сертификован.
Енергент који је доживио највећи скок цијене ове године јесте дрвени брикет.
"Са прошлогодишњих 450 до 500 КМ по тони, брикет је ове године достигао цијену од чак 720 КМ по тони, што је поскупљење од преко 50 одсто. О брикету се мање говори, јер за њим нема толико велике потражње на домаћем тржишту. Тржиште Бањалуке у већој мјери користи овај енергент, док га остатак Босне и Херцеговине купује знатно мање. Брикет је углавном извозни производ који се из БиХ пласира на европско тржиште", истакли су продавци, те додали да су све наведене цијене исказане с урачунатим ПДВ-ом.
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Додају да на домаћем тржишту већ влада несташица брикета за купце који би га жељели набавити.
"Сличан сценарио ускоро се спрема и за пелет. Доласком киша, снијега и лошијих временских прилика, знатно ће се отежати набавка сировина. Обиласком терена у протеклих 15 дана утврђено је да су лагери сировина код произвођача празни и да нема резерви. Фабрике пелета, брикета и произвођачи исцијепаног дрвета тренутно раде по принципу "дан за даном", све што се у току дана довезе из шуме или откупи, одмах се прерађује", објаснили су они те додали да оног момента када наступе падавине, доток сировина из шумарија ће обуставити или успорити рад фабрика, што ће довести до несташице пелета и огревног дрвета.
"Зато савјетујемо грађанима да не чекају с набавком, јер у наредном периоду цијене могу бити само више. Уласком у јесењи период појефтињење је нереално очекивати. У јеку енергетских криза које су присутне на глобалном тржишту, биће битно да огрева има, а не која је цијена", кажу продавци и додају да је огрев стратешки производ те да морамо бити одговорнији и извозити према ЕУ производе које имамо.
"Обилато смо богати шумом, имамо јаку дрвну индустрију те морамо домаће тржиште обезбиједити у ранијим мјесецима, када је јефтиније, на овај начин би имали квалитетнију робу, по приступачним цијенама", закључили су они.
Из Фонда за заштиту животне средине и ЕЕ Републике Српске истакли су да се, у односу на тренутне цијене енергената у Републици Српској и узимајући у обзир степене ефикасности појединих система, најефикаснији систем гријања добија инсталирањем топлотних пумпи, посебно система ваздух-вода и вода-вода.
"Топлотне пумпе постижу високе коефицијенте корисног дејства, у појединим случајевима ЦОП износи и преко четири, што значи да за један уложени kWh електричне енергије испоручују више од четири kWh топлотне енергије", казали су они.
Узимајући у обзир цијене електричне енергије у Српској, које су и даље ниже у односу на европски просјек, те недавна поскупљења чврстих горива, како додају, гријање помоћу топлотних пумпи издвојило се као финансијски најповољнија опција у текућој сезони.
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"Уградња топлотне пумпе је најисплативија када се примјењује у добро изолованим објектима, новоградњи или кућама које се темељно реновирају у складу са важећим правилницима из области енергетске ефикасности. Инвестиција у топлотну пумпу губи смисао у старим, неизолованим објектима са лошом столаријом и високотемпературним радијаторима. У таквим условима пумпа ради под максималним оптерећењем, губи ефикасност, а рачуни за електричну енергију расту. Важно је нагласити да и било који други систем гријања губи своју пуну ефикасност и исплативост уколико објекат није адекватно топлотно изолован", појаснили су они за "Независне", те додали да изолација фасаде и постављање квалитетне столарије представљају темељ сваке енергетске ефикасности.
Њиховим унапређењем укупне потребе за енергијом смањују се за 30 до 50 одсто.
"Постављањем квалитетне топлотне изолације (стиропор или камена вуна дебљине 10 до 15 cm) остварује се коефицијент пролаза топлоте мањи од 0,3 W/m2K што је уједно и прописана максимално дозвољена вриједност за вањске зидове. Замјеном старе столарије новим прозорима са трослојним стаклима и петокоморним или шестокоморним ПВЦ профилима остварује се коефицијент пролаза топлоте знатно повољнији од законски прописане границе, која тренутно износи 1,6 W/m2K. Кућа са добром изолацијом ефикасно задржава топлоту, што омогућава уградњу система гријања мање снаге. На тај начин директно се штеди како на почетној набавци мање опреме, тако и на свакодневној потрошњи током сезоне", навели су они.
Како додају, за већину индивидуалних стамбених објеката, посматрајући период амортизације од пет до 10 година, топлотне пумпе нуде најбољи однос уложеног и добијеног.
"Иако је почетна инвестиција виша, често и по неколико хиљада КМ у односу на класичне котлове, ниска цијена погонског енергента током гријне сезоне омогућава брзи поврат инвестиције", закључили су они.
Према ријечима једне Бањалучанке која је скоро направила и добро изоловала кућу од 130 квадрата, те се грије на топлотну пумпу, рачун за струју јој никада није прешао 160 КМ.
Према ријечима друге Бањалучанке, за гријење мјесечно одваја око 113 КМ "Еко топланама" за 59 квадрата, те ове године није задовољна гријањем, преносе Независне новине.
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