Остојић: Историјски значај Парламента у стварању и очувању Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у честитки поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске истакао је историјски значај ове институције у стварању и очувању Републике Српске.
"Оснивање Скупштине српског народа у БиХ, 24. октобра 1991. године, представља један од најзначајнијих датума у новијој историји српског народа", навео је Остојић у честитки коју је упутио предсједнику Народне скупштине Ненаду Стевандићу, народним посланицима и грађанима Републике Српске.
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Он је нагласио да је тим чином започет процес институционалног организовања који је поставио темеље за настанак Републике Српске.
"Посебну захвалност и поштовање дугујемо посланицима првог сазива и оснивачима Народне скупштине, који су у сложеним и историјски пресудним околностима имали визију, храброст и одлучност да поставе темеље институционалног организовања српског народа и створе предуслове за настанак Републике Српске", навео је Остојић.
Он је додао да су њихова улога и историјска одговорност трајно уткане у стварање Републике Српске.
Остојић је указао да је Народна скупштина једна од најважнијих институција Републике Српске, у којој се доносе закони и одлуке од суштинског значаја за њен уставни положај, функционисање институција и живот грађана.
Подсјетио је да је након Одбрамбено-отаџбинског рата и потписивања Дејтонског мировног споразума 1995. године, Република Српска добила своје мјесто у уставном поретку, а Народна скупштина наставила је да обавља важну улогу у њеном институционалном животу.
"Наша обавеза је да чувамо насљеђе оснивача, поштујемо историјске околности у којима је Република Српска настајала и будемо достојни жртве оних који су дали животе за њену одбрану. Посебну одговорност имамо према борцима, ратним војним инвалидима, породицама погинулих бораца и свим припадницима борачких категорија", нагласио је Остојић.
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Он је у име Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и у своје лично име упутио искрене честитке поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске, уз жељу да ова институција и у наредном периоду настави да одговорно обавља своју улогу и доноси одлуке у интересу Републике Српске и њених грађана.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
(Срна)
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