Logo

Остојић: Историјски значај Парламента у стварању и очувању Републике Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 13:12

Коментари:

0
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић у честитки поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске истакао је историјски значај ове институције у стварању и очувању Републике Српске.

"Оснивање Скупштине српског народа у БиХ, 24. октобра 1991. године, представља један од најзначајнијих датума у новијој историји српског народа", навео је Остојић у честитки коју је упутио предсједнику Народне скупштине Ненаду Стевандићу, народним посланицима и грађанима Републике Српске.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

Он је нагласио да је тим чином започет процес институционалног организовања који је поставио темеље за настанак Републике Српске.

"Посебну захвалност и поштовање дугујемо посланицима првог сазива и оснивачима Народне скупштине, који су у сложеним и историјски пресудним околностима имали визију, храброст и одлучност да поставе темеље институционалног организовања српског народа и створе предуслове за настанак Републике Српске", навео је Остојић.

Он је додао да су њихова улога и историјска одговорност трајно уткане у стварање Републике Српске.

Остојић је указао да је Народна скупштина једна од најважнијих институција Републике Српске, у којој се доносе закони и одлуке од суштинског значаја за њен уставни положај, функционисање институција и живот грађана.

Подсјетио је да је након Одбрамбено-отаџбинског рата и потписивања Дејтонског мировног споразума 1995. године, Република Српска добила своје мјесто у уставном поретку, а Народна скупштина наставила је да обавља важну улогу у њеном институционалном животу.

"Наша обавеза је да чувамо насљеђе оснивача, поштујемо историјске околности у којима је Република Српска настајала и будемо достојни жртве оних који су дали животе за њену одбрану. Посебну одговорност имамо према борцима, ратним војним инвалидима, породицама погинулих бораца и свим припадницима борачких категорија", нагласио је Остојић.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

Он је у име Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и у своје лично име упутио искрене честитке поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске, уз жељу да ова институција и у наредном периоду настави да одговорно обавља своју улогу и доноси одлуке у интересу Републике Српске и њених грађана.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радан Остојић

Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Коментари (0)

Прочитајте више

Марија Захарова

Свијет

Захарова: Европски лидери треба да слушају свој народ

3 ч

0
Хрватска полиција

Регион

Тешка несрећа у Хрватској: Једна особа погинула, петоро у болници

3 ч

0
Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

Хроника

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

3 ч

0
Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Свијет

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

4 ч

0

Више из рубрике

премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

3 ч

3
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

3 ч

4
"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"

Република Српска

"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"

4 ч

1
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Обиљежавање 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске

7 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима