Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона предложило је притвор запосленом у Казнено-поправном заводу затвореног типа Зеница Ибрахиму Хандановићу (29) који је ухапшен након драматичне полицијске потјере.
Притвор је предложен због постојања основане сумње да се Хандановић на подручју града Зеница, приликом редовне полицијске контроле, која је том приликом зауставила возило којим је управљао, у моменту када су наведени полицијски службеници на патосници поред сувозачевог сједишта наведеног путничког моторног возила примијетили бијелу пвц кесу у којој се налазила биљна материја умотана у провидну пвц фолију и саопштили да ће бити извршен преглед возила, оглушио о наредбу и путничко моторно возило ставио у погон и већом брзином дао се у бијег.
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Полиција се након тога дала у потјеру за Хандановићем, да би у једном моменту он искочио кроз прозор путничког моторног возила избацио уочени предмет од стране наведених полицијских службеника из возила и наставио своје кретање.
Затим се зауставио у близини православне цркве, знајући да из путничког моторног возила избацује опојну дрогу коју је држао ради законом забрањене продаје, да би наведени одбачени предмет био изузет од стране полицијских службеника у склопу радње увиђаја, којом приликом је утврђено да се ради о пвц паковању са садржајем материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу, као и о пвц кеси бијеле боје са зеленим детаљима укупне бруто масе 1.058,80 грама, за коју материју је вјештачењем утврђено да садржи психотропну твар тетрахидроканабинол (ТХЦ) и представља опојну дрогу конопља – "канабис сатива Л".
Приједлог за одређивање притвора Кантонално тужилаштво Зеничко-добојског кантона предлаже јер постоји основа бојазан да ће уништити и сакрити доказе или трагове важне за кривични поступак, као и јер постоје нарочите околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело или да ће довршити покушано кривично дјело, а у периоду од мјесец дана од дана лишења слободе осумњиченог 22.10.2026. године од 20.05 сати.
О приједлогу за притвор одлучиће судија за претходни поступак Општинског суда у Зеници.
Подсјећамо, Хандановић, који ради као припадник затворске полиције у КПЗ-у Зеница, у јавности је познат и као пратилац директора овог завода Русмира Исака, иначе сина федералног министра унутрашњих послова Раме Исака.
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