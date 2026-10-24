Физички обрачун у Добоју, ухапшене четири особе

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе ухапшене су данас због физичког сукоба у Добоју, саопштено је из полиције.
Ухапшени су Добојлије иницијала И.З., И.А., Н.Ђ., Н.Р., А.С. и М.Ш., због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело "Насилничко понашање".
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Полицији је пријављено да је испред једног угоститељског објекта у Добоју око 3:10 часова дошло до физичког сукоба више лица.
Поступајући по пријави, полицијски службеници су утврдили да су наведена лица физички напала три лица из Добоја и истима је пружена љекарска помоћ у болници "Свети апостол Лука" у Добоју.
"О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а рад на документовању наведеног кривичног дјела је у току", навели су из ПУ Добој.
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