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У првом плану: Исидора Граорац

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Извор:

АТВ

24.10.2026 11:24
У првом плану: Исидора Граорац

У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске.

Говориће о провокацијама и односу према српским жртвама, о потрази за несталима, раду институција и правди, коју породице чекају деценијама, о положају породица погинулих бораца и несталих цивила.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Исидора Граорац

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