У првом плану: Исидора Граорац

Извор:
АТВ
У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Исидора Граорац, предсједник Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске.
Говориће о провокацијама и односу према српским жртвама, о потрази за несталима, раду институција и правди, коју породице чекају деценијама, о положају породица погинулих бораца и несталих цивила.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.
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