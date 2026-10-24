Logo

Због снажне олује хиљаде домова остало без струје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 12:01

Коментари:

0
Струја
Фото: pexels/ Deepak Ramesha

Хиљаде домова је без струје на југозападу Енглеске након што је олуја "Остин" погодила ту регију, док се сјевер земље спрема за другу олују.

Јак вјетар и обилни пљускови очекују се у дијеловима сјеверне Велике Британије са ударима који могу прећи 128 километара на час.

Жена претукла мушкарца

Свијет

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Жуто упозорење на временске непогоде на снази је широм Шкотске, сјевера Енглеске до Карлајла и сјевероистока Сјеверне Ирске до сутра увече.

Олуја "Боело", друга именована олуја сезоне, донијеће опасност по живот због летећих крхотина и великих таласа, а људи би требало да остану у затвореном простору што је више могуће.

У међувремену, жуто упозорење на веома влажно и вјетровито вријеме на снази је за цијели сјевер земље.

Очекује се широк поремећај трајектног и жељезничког саобраћаја, а "ТрансПенин Експрес" упозорава на сва путовања возом осим неопходних данас и сутра.

Олуја "Боело" услиједила је након олује "Остин" која је јуче погодила југозападну Енглеску.

Олуја

Свијет

Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених

Више од 3.700 домова у региону јутрос је било без струје.

Метеоролошки завод је саопштио да би нестанци струје могли да се понове у другим подручјима на сјеверу овог викенда.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Олуја

нестанак струје

Енглеска

невријеме

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција Републике Српске

Хроника

Физички обрачун у Добоју, ухапшене четири особе

1 ч

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Напад на руску Орловску област, погинуле три особе

1 ч

0
"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"

Република Српска

"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"

1 ч

1
Камионџије из БиХ

БиХ

Визе из Хрватске за возаче из БиХ још на чекању

1 ч

0

Више из рубрике

Жена је у Русији избацила мушкарца из аутобуса и претукла га, наводи се у опису догађаја, у којем је мушкарац означен као наводно осумњичен за педофилију.

Свијет

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

44 мин

0
Облачно вријеме и олуја

Свијет

Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених

59 мин

0
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Напад на руску Орловску област, погинуле три особе

1 ч

0
„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Свијет

Пао борбени авион: Погинула четири пилота

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

12

16

Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

12

01

Због снажне олује хиљаде домова остало без струје

11

51

Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

11

47

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима