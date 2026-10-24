Због снажне олује хиљаде домова остало без струје

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хиљаде домова је без струје на југозападу Енглеске након што је олуја "Остин" погодила ту регију, док се сјевер земље спрема за другу олују.
Јак вјетар и обилни пљускови очекују се у дијеловима сјеверне Велике Британије са ударима који могу прећи 128 километара на час.
Свијет
Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла
Жуто упозорење на временске непогоде на снази је широм Шкотске, сјевера Енглеске до Карлајла и сјевероистока Сјеверне Ирске до сутра увече.
Олуја "Боело", друга именована олуја сезоне, донијеће опасност по живот због летећих крхотина и великих таласа, а људи би требало да остану у затвореном простору што је више могуће.
У међувремену, жуто упозорење на веома влажно и вјетровито вријеме на снази је за цијели сјевер земље.
Очекује се широк поремећај трајектног и жељезничког саобраћаја, а "ТрансПенин Експрес" упозорава на сва путовања возом осим неопходних данас и сутра.
Олуја "Боело" услиједила је након олује "Остин" која је јуче погодила југозападну Енглеску.
Свијет
Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених
Више од 3.700 домова у региону јутрос је било без струје.
Метеоролошки завод је саопштио да би нестанци струје могли да се понове у другим подручјима на сјеверу овог викенда.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
20
12
16
12
01
11
51
11
47
Тренутно на програму