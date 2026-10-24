Logo

Ево у којим бањалучким улицама данас нема гријања

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 12:43

Коментари:

0
Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Фото: Ksenia Chernaya/Pexels

Из бањалучких Еко топлана данас су саопштили да су кварови изазвали прекиде у снабдијевању топлотном енергијом.

Због санације кварова на дистрибутивној мрежи система даљинског гријања, испорука топлотне енергије обустављена је потрошачима у улицама Булевар војводе Степе Степановића 171A, 171В, 171Ц, 171Д, 171Е, 171Ф, 171Г, 171Х, Мише Ступара 40 и Ђуре Ђаковића 10, навели су из Еко топлана.

Додали су да су њихове техничке екипе су на терену како би што прије отклонили кварове и успоставили уредан режим испоруке топлотне енергије.

"Кориснике молимо за стрпљење и захваљујемо на разумијевању", додали су из Еко топлана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гријање

Бањалука

квар на мрежи

Коментари (0)

Више из рубрике

Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу

Бања Лука

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Одбијен захтјев Бојана Којића

19 ч

7
Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ

Бања Лука

Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ

22 ч

2
Манифестација "Бањалучки дани меда" биће отворена данас, 23. октобра, јединствена је прилика да се грађани упознају са локалним пчеларима, али и да се едукују о значају пчела за комплетан екосистем.

Бања Лука

Почињу "Бањалучки дани меда"

1 д

0
Загађен ваздух Бањалука

Бања Лука

Упозорење за грађане: Ко треба да смањи боравак на отвореном?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима