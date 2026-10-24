Ево у којим бањалучким улицама данас нема гријања

Аутор:АТВ редакција
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Из бањалучких Еко топлана данас су саопштили да су кварови изазвали прекиде у снабдијевању топлотном енергијом.
Због санације кварова на дистрибутивној мрежи система даљинског гријања, испорука топлотне енергије обустављена је потрошачима у улицама Булевар војводе Степе Степановића 171A, 171В, 171Ц, 171Д, 171Е, 171Ф, 171Г, 171Х, Мише Ступара 40 и Ђуре Ђаковића 10, навели су из Еко топлана.
Додали су да су њихове техничке екипе су на терену како би што прије отклонили кварове и успоставили уредан режим испоруке топлотне енергије.
"Кориснике молимо за стрпљење и захваљујемо на разумијевању", додали су из Еко топлана.
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