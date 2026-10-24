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Полиција пронашла 65 миграната без докумената

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24.10.2026 12:47

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полиција је синоћ на подручју општине Хаџићи пронашла и ставила под надзор 65 страних држављана који код себе нису имали идентификационе документе, саопштено је из Управе полиције МУП-а КС.

О случају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ, који је догађај оквалификовао као кривично дјело кријумчарења људи, повезано са сумњом на организовање групе или удружења ради кријумчарења миграната.

Портпарол Агенције за истраге и заштиту (Сипа) Јелена Миовчић рекла је Срни да су припадници Агенције на терену и да су у току активности које се проводе у сарадњи са Службом за послове са странцима и миграционим центром у Блажују.

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"Поступамо по налогу Тужилаштва. У сарадњи с Тужилаштвом проводимо активности из своје надлежности", додала је Миовчићева.

Због полицијске акције подручје у близини жељезничке станице у Хаџићима синоћ је било блокирано.

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Тагови :

Хаџићи

Мигранти

СИПА

МУП Кантон Сарајево

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