Тешка несрећа у Хрватској: Једна особа погинула, петоро у болници

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу пријеподне на ауто-путу А-1 док је пет особа из аутомобила превезено је у Општу болницу Задар, саопштено је из Полицијске управе задарске.
Несрећа се догодила око 9.30 часова, а у њој је учествовао један путнички аутомобил.
На мјесто догађаја упућене су хитне службе. Према првим информацијама полиције, погинуо је мушкарац.
Хроника
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Пет особа превезено је возилима Хитне медицинске помоћи у Општу болницу Задар ради пружања љекарске помоћи.
Степен њихових евентуалних повреда није наведен. Полицијски службеници на мјесту несреће обављају увиђај ради утврђивања околности, наводи Fenix.
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