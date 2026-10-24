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Тешка несрећа у Хрватској: Једна особа погинула, петоро у болници

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24.10.2026 12:34

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Хрватска полиција
Фото: pexels/Anton Kudryashov

Мушкарац је погинуо у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у суботу пријеподне на ауто-путу А-1 док је пет особа из аутомобила превезено је у Општу болницу Задар, саопштено је из Полицијске управе задарске.

Несрећа се догодила око 9.30 часова, а у њој је учествовао један путнички аутомобил.

На мјесто догађаја упућене су хитне службе. Према првим информацијама полиције, погинуо је мушкарац.

Полицајац-полиција РС

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Пет особа превезено је возилима Хитне медицинске помоћи у Општу болницу Задар ради пружања љекарске помоћи.

Степен њихових евентуалних повреда није наведен. Полицијски службеници на мјесту несреће обављају увиђај ради утврђивања околности, наводи Fenix.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Хрватска

погинуо мушкарац

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