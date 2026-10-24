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Трагедија: Жена отишла у Турску на липосукцију па преминула током операције

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24.10.2026 13:12

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Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.
Фото: pexels/Kerim Eveyik

У приватној болници у истанбулској четврти Зејтинбурну, Тугба Онур (46) преминула је јуче око 16 часова током операције липосукције (уклањања масног ткива).

Примивши трагичну вијест, Мурат Онур је изнео тврдње да је његова супруга преминула усљед погрешне интервенције током операције. Сазнаје се да надлежни из болнице нису жељели да дају изјаве поводом овог случаја.

Мурат Онур (46) је описао шта се догодило и подвукао да његова супруга није имала никакве здравствене тегобе прије операције, као и да је доктор у болници није ни обишао прије захвата.

"У болницу смо стигли ујутру у 08.30. Чекали смо до 15.30. Када је доктор дошао, моју супругу су увели у операциону салу. Доктор је пре саме операције уопште није ни видио. Послије отприлике сат времена пришао ми је и саопштио да је супрузи стало срце и да нису успјели да је реанимирају.

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"Тренутно нема никога ни из управе болнице, а ни од љлкара. Болница ради, али немамо с ким да разговарамо. Рекли су нам да анестезиолог није у болници, да је отишао кући. Како анестезиолог смије да напусти болницу током захвата који се ради под општом анестезијом? Ко ће сносити одговорност за ово? Сазнали смо да је у овој болници и раније долазило до сличних инцидената. Ми о томе нисмо имали сазнања раније. Моја супруга је радила као неговатељица у старачком дому "Дарулаџазе". Само недјељу дана раније у оквиру те установе прошла је опште систематске прегледе. Није имала никакве хроничне болести", рекао је Онур.

(Телеграф/hurriyet.com.tr)

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Тагови :

Липосукција

Операција

преминула жена

Турска

трагедија

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