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Енерго клуб: Одговори на најактуелнија енерго питања

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Извор:

АТВ

24.10.2026 14:00
Енерго клуб: Одговори на најактуелнија енерго питања
Фото: АТВ

У новом издању „Енерго клуба“ сумирамо најважније енерго теме које су обиљежиле ову седмицу.

Цијена струје за домаћинства неће се мијењати барем до марта, док привреду очекује поскупљење.

РиТЕ Угљевик купује угаљ, а „Електропривреда” струју.

Ко краде гориво у Гацку?

Хидроелектранама недостаје киша, док се солари не смију постављати на пољопривредном земљишту.

„Енерго клуб” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” субота у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

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