Три руска танкера сa дизелом крећу ка САД

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Три танкера која превозе дизел гориво из Русије крећу се према источној обали Атлантског океана, док је руско домаће тржиште добро снабдјевено овим енергентом, изјавио је потпредсједник Владе Русије Александар Новак.
Новак је синоћ рекао новинарима да ће Русија, у складу са раније постигнутим споразумима, обезбиједити додатне испоруке дизел горива на свјетска тржишта, укључујући и Сједињене Америчке Државе, пренио је Интерфакс.
Он је навео да је забрана извоза дизела из Русије ублажена, што руским компанијама омогућава да током октобра извезу 500.000 тона овог горива.
Амерички предсједник Доналд Трамп и руски предсједник Владимир Путин постигли су 9. октобра, током телефонског разговора, договор о испоруци руског дизел горива Сједињеним Америчким Државама.
Трамп је истог дана на друштвеној мрежи Truth Social објавио да је договор постигнут.
Према његовим ријечима, Русија би требало одмах да испоручи више од 300.000 тона дизела, а потом и додатне количине током новембра и наредних мјесеци, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
46
15
38
15
34
15
24
15
21
Тренутно на програму