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Народна скупштина Републике Српске обиљежава 35 година од оснивања. Тим поводом, у Палама су положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске.
У 16.00 часова у Културном центру Пале биће одржана свечана академија.
У оквиру свечаности предвиђено је и приказивање филма "Српска у миру створена - у Одбрамбено-отаџбинском рату одбрањена".
Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ.
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