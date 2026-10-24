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Положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске

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24.10.2026 14:51

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Народна скупштина Републике Српске обиљежава 35 година од оснивања. Тим поводом, у Палама су положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске.
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске обиљежава 35 година од оснивања. Тим поводом, у Палама су положени вијенци код Споменика "Саборност" на Тргу стваралаца Републике Српске.

У 16.00 часова у Културном центру Пале биће одржана свечана академија.

У оквиру свечаности предвиђено је и приказивање филма "Српска у миру створена - у Одбрамбено-отаџбинском рату одбрањена".

Полагање вијенаца код Споменика "Саборност"

Народна скупштина Републике Српске основана је 24. октобра 1991. године у Сарајеву под првобитним називом Скупштина српског народа у БиХ.

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Тагови :

нсрс

Народна скупштина Републике Српске

Пале

35 година постојања НСРС

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