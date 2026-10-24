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"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"

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24.10.2026 10:48

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"Три и по деценије од историјске одлуке која је одредила пут српског народа у БиХ"
Фото: Уступљена фотографија

Оснивање Скупштине српског народа у БиХ 24. октобра 1991. године било је израз политичке воље да српски народ преузме одговорност за сопствену судбину и кроз институције заштити своја права и националне интересе, изјавио је Срни члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

Он је додао да је то био и историјски одговор на политичку кризу, прегласавање српских посланика и покушаје да се о будућности БиХ одлучује без сагласности српског народа.

"Српски посланици, изабрани на првим вишестраначким изборима, показали су политичку одлучност и историјску одговорност. Одбили су да прихвате да се о судбини српског народа одлучује без његове воље и створили институцију која ће постати један од стубова настанка Српске", истакао је Кошарац.

Он је подсјетио да је та историјска одлука поставила темеље политичког организовања српског народа, а затим су услиједили Декларација о проглашењу Републике српског народа БиХ, 9. јануара 1992. године и доношење првог Устава 28. фебруара исте године.

"Данас је Народна скупштина Републике Српске највише законодавно и представничко тијело, један од темељних стубова њене државотворности и кључни чувар њеног уставног положаја, надлежности и интереса. Током три и по деценије прошла је кроз рат, мировне преговоре, обнову и бројне политичке кризе, остајући централно мјесто одлучивања о најважнијим питањима за Српску и њене грађане", рекао је Кошарац.

НСРС

Република Српска

Обиљежавање 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске

Он је истакао да је имао част и привилегију да од 2004. до 2006. године буде народни посланик у шестом сазиву Народне скупштине Републике Српске.

"То искуство за мене представља посебну одговорност и потврду значаја институција које су утемељене вољом нашег народа", навео је Кошарац.

Указао је да су и данас пред Републиком Српском бројни политички и уставни изазови.

"Зато морамо бити одлучни, одговорни и јединствени у заштити њених надлежности и уставног положаја. Увјерен сам да ћемо, ослоњени на историјско насљеђе и снагу наших институција, савладати изазове и наставити да градимо Српску достојну својих оснивача и свих који су се борили за њен опстанак", закључио је Кошарац.

На Палама ће данас свечано бити обиљежено 35 година постојања Народне скупштине Републике Српске, основане као Скупштина српског народа у БиХ, а програмом је предвиђено и приказивање филма "Српска у миру створена – у Одбрамбено-отаџбинском рату одбрањена".

(СРНА)

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Тагови :

Сташа Кошарац

нсрс

Народна скупштина Републике Српске

35 година постојања НСРС

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