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"Не, ово није могуће": Сви у чуду због потеза Луке Дончића

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24.10.2026 11:21

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Кошаркаш Лос Анђелес лејкерса Лука Дончић, лијево, окреће се према навијачима након што је постигао кош, док кошаркаш Голден Стејт вориорса Дрејмонд Грин држи лопту током првог полувремена НБА утакмице одигране у сриједу, 21. октобра 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић још једном је одушевио навијаче Лос Ангелес Лакерса и прије него што је утакмица почела.

Дончић је на загријавању погодио шут једном руком са цијелог терена и одшетао у свлачионицу као да се ништа није догодило.

Навијачи су тренутак снимали телефонима након чега је снимак постао виралан на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Лука Дончић

кошаркаш

Лос Анђелес Лејкерси

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