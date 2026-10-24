"Не, ово није могуће": Сви у чуду због потеза Луке Дончића

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић још једном је одушевио навијаче Лос Ангелес Лакерса и прије него што је утакмица почела.
Дончић је на загријавању погодио шут једном руком са цијелог терена и одшетао у свлачионицу као да се ништа није догодило.
Навијачи су тренутак снимали телефонима након чега је снимак постао виралан на друштвеним мрежама.
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