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Саша Ковачевић открио шта замјера Емини Јаховић

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24.10.2026 11:02

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Саша Ковачевић
Фото: Youtube/Republika Zabava

Пјевач Саша Ковачевић у емисији "Ами G Show" говорио је о нарушеном односу с колегиницом Емином Јаховић, с којом је снимио хит дует "Још ти се надам".

Ковачевић тврди да га је Јаховић више пута повриједила те да ју је сматрао пријатељицом.

"Сваког од колега поштујем. Два-три пута су се десиле неке ствари које нису колегијалне, другарске. То је било у прошлости. Више се пријатељски није поставила, сматрао сам је пријатељем", рекао је Ковачевић.

Додао је да њихов проблем траје годинама и да је морао реаговати.

"Тај наш проблем датира одавно, годинама. Морам да се одбраним, да станем у гард, ово су нормалне ствари у послу", казао је.

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На питање је ли Јаховић била уз њега током каријере, одговорио је одречно и додао да је и то један од разлога њиховог разлаза.

"Људи се препуцавају преко медија, али ја нисам тај тип. Ја бих рекао Емини да смо ми имали неки разговор, да ме је конкретно питала, пошто ми се и не чујемо седам, осам година већ уназад, шта је конкретно проблем ако већ не зна, а претпостављам и сигуран сам да зна. Увијек можемо попричати, али нећу ја да будем иницијатор тога", рекао је Ковачевић.

Ковачевић раније није гостовао ни на Еминином концерту у Београду, а тада је казао да има своје разлоге, које је назвао "пословно-приватним".

Јаховић је раније казала да не зна шта је проблем између њих, пише Кликс.

"Ја стварно не знам шта је то, шта се дешава, шта му је проблем, да ли су то медији, нешто... Ја сам њега звала за концерт, рекао је да има исти дан концерт код куме Иване Селаков", изјавила је пјевачица.

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Тагови :

Саша Ковачевић

Емина Јаховић

Пјевач

Пјевачица

Сукоб

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