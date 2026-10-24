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Зорана Павић због мршављења падала у несвијест, јела само једно воће

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24.10.2026 09:53

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Зорана Павић због мршављења падала у несвијест, јела само једно воће

Пјевачица Зорана Павић годинама се борила с вишком килограма, а како је једном приликом признала, у жељи да промијени животне навике била је спремна на велике изазове.

Одлучила је да смрша и потпуно промијени начин исхране, али пут до жељене линије није био нимало лак. Ипак, занимљиво је да јој током процеса одрицања није највише недостајала храна, већ нешто сасвим друго.

"Вино, вјеровали или не! Са храном сам се неко изборила са вином никако, баш ми је недостајало. Али кажу да је вино храна Богова", рекла је Зорана својевремено.

Међутим, да би изгледала као што данас изгледа, било је потребно много одрицања, али је њен чврст карактер ипак побиједио.

"Потпуно сам се одрекла слаткиша, узмем их јако ријетко само да ми шећер не би отишао у аут што би рекли млади. Али кад је храна у питању волим све нешто глупаво, типа мајонез, неке премазе, четири сира, поред свега што постоји", објаснила је пјевачица.

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Иако данас може да се похвали завидном линијом, пјевачица не крије да је у појединим тренуцима правила озбиљне грешке које никоме не би препоручила.

У жељи да што прије изгуби килограме, прибјегла је методи која је озбиљно угрозила њено здравље, због чега данас отворено упозорава друге да не понављају њен примјер.

"Јела сам само жив лимун, што не савјетујем ником. Падала сам у несвијест, нисам могла да возим. Никако не користите само лимун, а то је ова лудача урадила и претекла" изјавила је Павићева.

(Телеграф)

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Тагови :

Зорана Павић

мршављење

Пјевачица

Воће

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