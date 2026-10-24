Визе из Хрватске за возаче из БиХ још на чекању

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Хрватска је издала прве визе професионалним возачима из БиХ, али због административних рокова оне још нису важеће.
Из Конзорцијума "Логистика БиХ" истичу да је издавање виза од стране Хрватске домаћим возачима важан корак, али наглашавају да нови Савјет министара мора хитном дипломатском офанзивом да ријеши спорно правило 90/180 и помогне сектору који гуши и драстичан раст цијена горива, како наводи "Глас Српске".
"И они превозници који су добили визе још их не могу користити, јер оне ступају на снагу тек мјесец дана од издавања. Тако да то још није правно заживјело, односно немамо праве резултате. Неке визе возачима издате су прије десетак дана, тако да ће за 20-ак дана оне ступити на снагу", казао је за "Глас" члан Конзорцијума "Логистика БиХ" Зијад Шарић и додао да су домаћи превозници захвални Хрватској што је прва исказала разумијевање за проблеме возача у региону.
Наглашава да, с друге стране, тренутно нема никаквог помака по питању рјешавања спорног правила 90/180, које ограничава дужину боравка возача у шенгенском простору.
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"Тренутно и не треба да очекујемо да ће бити неког помака у том контексту јер слиједи формирање нове власти. Надамо се да ће нам до тада помоћи ове визе које нам је Хрватска издала. Од новог сазива Савјета министара очекујемо да одмах почне билатерално да преговара са осталим земљама Европске уније на рјешавању нашег боравка у шенгенском простору", поручио је Шарић.
Одмах након формирања новог Савјета министара, Шарић наводи да ће иницирати састанке и тражити од министара који ступе на кључне позиције да покрену рјешавање ових проблема.
"Крајем мјесеца имамо састанак радне групе у Министарству комуникација и транспорта БиХ. Од одлазеће власти не може се очекивати да у овом тренутку нешто уради. Није фер ни коректно тражити од људи којима истиче мандат да предузимају кораке, а да то послије настави нови сазив", наглашава Шарић.
Он додаје да возачи у другим земљама окружења, али и широм Европске уније, такође имају проблема, али да тамошње власти активно раде на њиховом рјешавању.
"И они имају проблем са цијеном горива и транспорта. Транспортна заједница нигдје у свијету не може опстати са оваквим цијенама горива. Неке земље су увеле олакшице. Мађарска није чекала протесте, већ је одмах предузела кораке и дала олакшице за грађане и привреду. Међутим, тај филм код нас још није виђен и не знам на који начин и како овдје неко уопште размишља", наглашава Шарић.
Посебно се осврнуо на изјаве појединих политичара "да гориво није скупо јер се види пуно возила на путевима".
"Такве изјаве политичара су сулуде. Они никада нису ни купили гориво, па самим тим и не знају колико је скупо. Требало би да им буде драго што људи иду на посао, раде, стварају и плаћају порезе на основу тога. Једноставно, цијели ланац рјешавања проблема треба озбиљније схватити. Крајње је вријеме за хитно предузимање корака на спасавању домаћег међународног транспорта, али и свих осталих грана привреде", закључио је Шарић.
Проблем боравка професионалних возача из БиХ и земљама региона посебно је изражен због примјене правила према којем држављани трећих земаља у шенгенском простору могу боравити највише 90 дана у периоду од 180 дана. За професионалне возаче, којима је прелазак граница свакодневни дио посла, ово ограничење представља озбиљну препреку за обављање међународног превоза.
Министарство спољних и европских послова Хрватске од 23. септембра почело је да заприма захтјеве за издавање дуготрајних виза за возаче аутобуса и теретних возила који су држављани трећих земаља, а којима иначе није потребна виза за улазак у Хрватску.
Након попуњавања захтјева за издавање визе, путем веб-странице https://crovisa.mvep.hr/, и резервације термина, возачи морају да поднесу захтјев у Амбасади Хрватске у Сарајеву или у неком од конзулата Хрватске.
"Ова виза омогућава искључиво улазак на територију Хрватске у сврху превоза робе и путника. На основу дуготрајне визе типа "Д" пружаоци споменутих услуга не могу улазити на подручје других држава чланица шенгенског простора", поручили су из Министарства спољних и европских послова Хрватске.
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