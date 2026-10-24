Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној незгоди која се догодила рано јутрос у мјесту Хусино код Тузле повријеђено је 11 особа, саопштено је тузланског МУП-а.
"Данас око 6.10 сати, пријављено је да се на дионици магистралног пута Тузла-Сарајево, у мјесту Хусино, град Тузла, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао аутобус за јавни превоз путника", наводи се у саопштењу.
Повријеђени су превезени у ЈЗУ УКЦ Тузла ради указивања медицинске помоћи.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац.
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Увиђај је у току, а све потребне даље радње предузимати ће се такође под надзором и према упуствима дежурног кантоналног тужиоца.
На мјесту догађаја налази се и вјештак саобраћајне струке. Саобраћај на наведеној дионици је у потпуности обустављен од 7 сати, до окончања увиђаја, те се одвија алтернативно.
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