Logo

Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 10:09

Коментари:

0
Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа

У саобраћајној незгоди која се догодила рано јутрос у мјесту Хусино код Тузле повријеђено је 11 особа, саопштено је тузланског МУП-а.

"Данас око 6.10 сати, пријављено је да се на дионици магистралног пута Тузла-Сарајево, у мјесту Хусино, град Тузла, догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао аутобус за јавни превоз путника", наводи се у саопштењу.

Повријеђени су превезени у ЈЗУ УКЦ Тузла ради указивања медицинске помоћи.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац.

Policija FBiH

Хроника

Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

Увиђај је у току, а све потребне даље радње предузимати ће се такође под надзором и према упуствима дежурног кантоналног тужиоца.

На мјесту догађаја налази се и вјештак саобраћајне струке. Саобраћај на наведеној дионици је у потпуности обустављен од 7 сати, до окончања увиђаја, те се одвија алтернативно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

Тузла

аутобус

повријеђени

МУП КС

Коментари (0)

Више из рубрике

Пљачкали по Бањалуци: Двојац ухапшен у акцији "Рентал"

Хроника

Пљачкали по Бањалуци: Двојац ухапшен у акцији "Рентал"

2 ч

1
Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

Хроника

Саобраћајка код Тузле: Аутобус слетио са пута, више особа повријеђено

4 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Хроника

Крао по црквама, џамијама и тржним центрима: Ухапшен младић из Завидовића

14 ч

0
Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја

Хроника

Једна особа повријеђена у судару аутомобила и трамваја

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Кантонално тужилаштво предложило притвор Ибрахиму Хандановићу

12

16

Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

12

01

Због снажне олује хиљаде домова остало без струје

11

51

Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

11

47

Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима