Пао борбени авион: Погинула четири пилота

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Филипинско ратно ваздухопловство /ПАФ/ потврдило је да су четворица пилота погинула након што су се два авиона "СФ-260" срушила током тренажног лета у ваздухопловној бази Фернандо.
"Оба авиона су пала унутар периметра базе, без пријављених других жртава", саопштио је данас ПАФ, додајући да се несрећа догодила јуче у 15.51 час по локалном времену.
У саопштењу се наводи да ће истрага утврдити узрок несреће.
Хроника
Детаљи тешке незгоде код Тузле: Повријеђено 11 особа
"Сви авиони `СФ-260` привремено су приземљени као мјера предострожности", истиче се у саопштењу.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
20
12
16
12
01
11
51
11
47
Тренутно на програму