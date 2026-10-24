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Пао борбени авион: Погинула четири пилота

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24.10.2026 10:33

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Фото: TonyNojmanSK/Pexels

Филипинско ратно ваздухопловство /ПАФ/ потврдило је да су четворица пилота погинула након што су се два авиона "СФ-260" срушила током тренажног лета у ваздухопловној бази Фернандо.

"Оба авиона су пала унутар периметра базе, без пријављених других жртава", саопштио је данас ПАФ, додајући да се несрећа догодила јуче у 15.51 час по локалном времену.

У саопштењу се наводи да ће истрага утврдити узрок несреће.

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"Сви авиони `СФ-260` привремено су приземљени као мјера предострожности", истиче се у саопштењу.

(СРНА)

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Тагови :

borbeni avioni

пилот

Филипини

несрећа

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