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Напад на руску Орловску област, погинуле три особе

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24.10.2026 10:58

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Три особе су погинуле у нападу украјинске војске на руску Орловску област, рекао је гувернер Андреј Кличков.

"Са дубоким жаљењем морам да кажем да су пронађена три тијела током рашчишћавања рушевина", рекао је Кличков на "Максу".

Он је додао да су у напад биле укључене ракете произведене у земљама НАТО-а, преноси Ројтерс.

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Тагови :

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Украјина

Напад

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