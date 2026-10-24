Напад на руску Орловску област, погинуле три особе

Аутор:АТВ редакција
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Три особе су погинуле у нападу украјинске војске на руску Орловску област, рекао је гувернер Андреј Кличков.
"Са дубоким жаљењем морам да кажем да су пронађена три тијела током рашчишћавања рушевина", рекао је Кличков на "Максу".
Он је додао да су у напад биле укључене ракете произведене у земљама НАТО-а, преноси Ројтерс.
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