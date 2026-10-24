Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Народна скупштина прва институција која је поставила темеље настанка и политичког развоја Републике Српске.
"Одлуке донесене прије 35 година биле су израз политичке воље српског народа да одлучује о својој будућности. Народна скупштина је од тада остала мјесто на којем се чувају и бране интереси Републике Српске и њених грађана", навела је Цвијановића на "Иксу".
Предсједнику Ненаду Стевандићу и свим посланицима честитам 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске. Народна скупштина прва је институција која је поставила темеље настанка и политичког развоја Републике Српске.
Одлуке донесене прије 35 година биле су израз политичке воље српског народа да одлучује о својој будућности. Народна скупштина је од тада остала мјесто на којем се чувају и бране интереси Републике Српске и њених грађана.
Уз увјерење да ће тако остати у годинама и деценијама које су пред нама, још једном вам честитам овај значајан јубилеј!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 24, 2026
Уз увјерење да ће тако остати у наредним годинама и деценијама, Цвијановићева је предсједнику Ненаду Стевандићу и свим посланицима честитала 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ
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