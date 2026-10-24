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Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске

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24.10.2026 11:51

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Народна скупштина прва институција која је поставила темеље настанка и политичког развоја Републике Српске.

"Одлуке донесене прије 35 година биле су израз политичке воље српског народа да одлучује о својој будућности. Народна скупштина је од тада остала мјесто на којем се чувају и бране интереси Републике Српске и њених грађана", навела је Цвијановића на "Иксу".

Уз увјерење да ће тако остати у наредним годинама и деценијама, Цвијановићева је предсједнику Ненаду Стевандићу и свим посланицима честитала 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ

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Тагови :

Жељка Цвијановић

нсрс

Народна скупштина Републике Српске

35 година постојања НСРС

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