Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

Аутор:АТВ редакција
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Необична ситуација десила се у Русији када је жена избацила мушкарца из аутобуса и претукла га.
Како се види на снимку, возач и путници чекали су да се напад заврши прије него што је аутобус наставио вожњу.
Мушкарац је наводно означен као осумњичен за педофилију.
Russian woman throws suspected pedo out of bus and beats him up
The driver and passengers waited for her to finish before the bus moved on https://t.co/4oP5Xz9o3q— RT (@RT_com) October 23, 2026
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