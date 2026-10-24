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Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

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24.10.2026 11:47

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Жена је у Русији избацила мушкарца из аутобуса и претукла га, наводи се у опису догађаја, у којем је мушкарац означен као наводно осумњичен за педофилију.
Фото: Twitter / Printscreen

Необична ситуација десила се у Русији када је жена избацила мушкарца из аутобуса и претукла га.

Како се види на снимку, возач и путници чекали су да се напад заврши прије него што је аутобус наставио вожњу.

Мушкарац је наводно означен као осумњичен за педофилију.

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Тагови :

Туча

аутобус

Русија

физички напад

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Жена избацила мушкарца из аутобуса па га претукла

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