Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Прва јесења олуја која је погодила Њемачку ове године резултирала је штетом и повредама на западу и југозападу земље.
Ватрогасци и полицајци су распоређени да уклоне пало дрвеће и грање, док су у појединим областима становници привремено остали без струје.
Двије особе су тешко повријеђене када је удар вјетра оборио објекат у близини пијаце у граду Наштетену, западно од Франкфурта. Како наводи полиција, једна особа је хеликоптером пребачена у болницу и она је у критичном стању.
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Бициклисту је ударила грана дрвета која је пала у граду Зелигенштат југоисточно од Франкфурта и морали су да интервенишу ватрогасци, док је пјешак задобио лакше повреде након што га је ударио рекламни знак у граду Лебаху.
Жељезнички саобраћај је такође погођен, а путници су пријавили "масивне варнице" када је предмет ударио у надземне водове на главној станици у Карлсруеу, док су оборена стабла блокирала пруге и у близини Нојса и у Штутгарту.
Прогнозира се да ће се олуја "Аустен" данас кретати ка Данској и Балтичком мору, али се очекује да ће још једна олуја вечерас погодити дијелове Њемачке и могла би донијети јаке кише, наводи ДПА, преноси Срна.
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