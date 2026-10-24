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Олуја у Њемачкој изазвала хаос, има тешко повријеђених

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24.10.2026 11:32

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Прва јесења олуја која је погодила Њемачку ове године резултирала је штетом и повредама на западу и југозападу земље.

Ватрогасци и полицајци су распоређени да уклоне пало дрвеће и грање, док су у појединим областима становници привремено остали без струје.

Двије особе су тешко повријеђене када је удар вјетра оборио објекат у близини пијаце у граду Наштетену, западно од Франкфурта. Како наводи полиција, једна особа је хеликоптером пребачена у болницу и она је у критичном стању.

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Бициклисту је ударила грана дрвета која је пала у граду Зелигенштат југоисточно од Франкфурта и морали су да интервенишу ватрогасци, док је пјешак задобио лакше повреде након што га је ударио рекламни знак у граду Лебаху.

Жељезнички саобраћај је такође погођен, а путници су пријавили "масивне варнице" када је предмет ударио у надземне водове на главној станици у Карлсруеу, док су оборена стабла блокирала пруге и у близини Нојса и у Штутгарту.

Прогнозира се да ће се олуја "Аустен" данас кретати ка Данској и Балтичком мору, али се очекује да ће још једна олуја вечерас погодити дијелове Њемачке и могла би донијети јаке кише, наводи ДПА, преноси Срна.

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Тагови :

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повријеђени

Њемачка

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