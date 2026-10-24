Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у честитки поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске нагласио је да Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Републике Српске.
Минић је честитао 35 година од оснивања Народне скупштине, највишег законодавног органа, мјеста на којем се кроз демократску расправу и одлуке народних посланика изражава воља грађана.
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Цвијановић: Народна скупштина мјесто на којем се чувају и бране интереси Српске
"Од оснивања 24. октобра 1991. године до данас, Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Републике Српске. Имамо обавезу да чувамо углед Народне скупштине, поштујемо демократске принципе и јачамо институције Републике Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.
Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.
Честитам 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске, највишег законодавног органа, мјеста на којем се кроз демократску расправу и одлуке народних посланика изражава воља грађана.
Од оснивања 24. октобра 1991. године до данас, Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Републике Српске. Имамо обавезу да чувамо углед Народне скупштине, поштујемо демократске принципе и јачамо институције Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) October 24, 2026
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