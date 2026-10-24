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Минић: Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Српске

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24.10.2026 12:16

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премијер Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у честитки поводом 35 година од оснивања Народне скупштине Републике Српске нагласио је да Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Републике Српске.

Минић је честитао 35 година од оснивања Народне скупштине, највишег законодавног органа, мјеста на којем се кроз демократску расправу и одлуке народних посланика изражава воља грађана.

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"Од оснивања 24. октобра 1991. године до данас, Народна скупштина остаје један од темеља институционалног и политичког живота Републике Српске. Имамо обавезу да чувамо углед Народне скупштине, поштујемо демократске принципе и јачамо институције Републике Српске", написао је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

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