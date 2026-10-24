Париз: Дјевојчица (12) погођена са осам метака, боре јој се за живот

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је убијена, а неколико других је рањено у пуцњави која се догодила јуче у департману Ивлин, у западном дијелу Париског региона, када је мушкарац из возила отворио рафалну паљбу на улици, преносе француски медији.
Према наводима извора упознатих са случајем, осумњичени је око 10.30 часова пуцао из возила на улицама градова Трап и Ла Веријер, пренио је БФМ.
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Мушкарац је отворио ватру на улици у Трапу, у Ивлину, користећи аутоматску пушку, при чему је убио једну особу и ранио неколико других, пише Ле Парисиен, потврђујући информације листа "Акту17".
Испоставило се да је међу рањенима и 12-годишња дјевојчица, која је погођена осам пута. Она се налази "у критичном стању", саопштило је национално тужилаштво за борбу против тероризма.
Ухапшен јуче ујутру на крају свог „смртоносног похода“, главни осумњичени, стар 39 година, одмах је задржан у притвору.
Нападач је идентификован као Кевин Т. Поред њега, приведена су и три члана његове породице и пријатељи. Према сазнањима листа Ле Парисиен, у питању су његов отац, мајка и један пријатељ.
Тридесетдеветогодишњи мушкарац осумњичен је да је јуче ујутру у Трапу и Ла Веријеру убио двадесетшестогодишњег младића и тешко ранио још пет особа, након што је из аутомата пуцао на више мјештана.
Град је управо на друштвеним мрежама објавио да ће се скуп против расизма одржати овог петка, 30. октобра, са почетком у 18 часова на Тргу Меризије.
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"Суочен са ужасом који је погодио наш град и цијелу земљу, Трап је уједињенији и солидарнији него икада. Придружите нам се овог петка на великом јавном скупу против расизма и исламофобије", позвао је Али Рабех, градоначелник овог града.
"Анализа крви ради утврђивања токсиколошких налаза још увијек је у току", навело је Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ). Његов притвор може трајати до 96 сати због терористичке природе дела која му се стављају на терет.
У оквиру истраге која је у току, а која укључује и оптужбе за "убиство повезано са терористичким дјеловањем", у петак увече претресен је дом Кевина Т. На лицу мјеста пронађене су три плинске боце намијењене изазивању експлозије у његовом стану, потврдило је Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ).
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