Logo

Париз: Дјевојчица (12) погођена са осам метака, боре јој се за живот

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.10.2026 14:52

Коментари:

0
Француска демонстрације полиција протести
Фото: Anadolu/Hesham Elsherif

Једна особа је убијена, а неколико других је рањено у пуцњави која се догодила јуче у департману Ивлин, у западном дијелу Париског региона, када је мушкарац из возила отворио рафалну паљбу на улици, преносе француски медији.

Према наводима извора упознатих са случајем, осумњичени је око 10.30 часова пуцао из возила на улицама градова Трап и Ла Веријер, пренио је БФМ.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова јасна: Непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора

Мушкарац је отворио ватру на улици у Трапу, у Ивлину, користећи аутоматску пушку, при чему је убио једну особу и ранио неколико других, пише Ле Парисиен, потврђујући информације листа "Акту17".

Испоставило се да је међу рањенима и 12-годишња дјевојчица, која је погођена осам пута. Она се налази "у критичном стању", саопштило је национално тужилаштво за борбу против тероризма.

Ухапшен јуче ујутру на крају свог „смртоносног похода“, главни осумњичени, стар 39 година, одмах је задржан у притвору.

Нападач је идентификован као Кевин Т. Поред њега, приведена су и три члана његове породице и пријатељи. Према сазнањима листа Ле Парисиен, у питању су његов отац, мајка и један пријатељ.

Тридесетдеветогодишњи мушкарац осумњичен је да је јуче ујутру у Трапу и Ла Веријеру убио двадесетшестогодишњег младића и тешко ранио још пет особа, након што је из аутомата пуцао на више мјештана.

Град је управо на друштвеним мрежама објавио да ће се скуп против расизма одржати овог петка, 30. октобра, са почетком у 18 часова на Тргу Меризије.

Француска протести полиција

Свијет

Заказане масовне демонстрације: На улицама Париза оклопна возила жандармерије

"Суочен са ужасом који је погодио наш град и цијелу земљу, Трап је уједињенији и солидарнији него икада. Придружите нам се овог петка на великом јавном скупу против расизма и исламофобије", позвао је Али Рабех, градоначелник овог града.

"Анализа крви ради утврђивања токсиколошких налаза још увијек је у току", навело је Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ). Његов притвор може трајати до 96 сати због терористичке природе дела која му се стављају на терет.

У оквиру истраге која је у току, а која укључује и оптужбе за "убиство повезано са терористичким дјеловањем", у петак увече претресен је дом Кевина Т. На лицу мјеста пронађене су три плинске боце намијењене изазивању експлозије у његовом стану, потврдило је Национално антитерористичко тужилаштво (ПНАТ).

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Француска

Париз

протести у Француској

повријеђена дјевојчица

Коментари (0)

Прочитајте више

Granica Granicni prelaz Hrvatska

БиХ

Од 1. новембра новина за путнике из БиХ на хрватској граници

2 ч

0
У Кнежеву је преминуо Чедо Вуковић, бивши начелник ове општине, некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске и истакнути друштвено-политички радник.

Друштво

Преминуо Чедо Вуковић

2 ч

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Свијет

Трагедија: Жена отишла у Турску на липосукцију па преминула током операције

2 ч

0
Удес мотоцикл

Хроника

Малољетни мотоциклиста без дозволе ударио у аутомобил, па у тролејбус

2 ч

0

Више из рубрике

Три руска танкера сa дизелом крећу ка САД

Свијет

Три руска танкера сa дизелом крећу ка САД

1 ч

0
Захарова јасна: Непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора

Свијет

Захарова јасна: Непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора

1 ч

0
Полицијска возила су паркирана испред Тријумфалне капије уочи демонстрација против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 24. октобра 2026. године.

Свијет

Заказане масовне демонстрације: На улицама Париза оклопна возила жандармерије

2 ч

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Свијет

Трагедија: Жена отишла у Турску на липосукцију па преминула током операције

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

46

Међу повријеђенима и дијете: Пала оплата са објекта у изградњи

15

38

Плата још није легла, а рата кредита стиже: Ево шта можете да урадите

15

34

Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

15

24

Облаци се не повлаче: Ево шта нас очекује сутра

15

21

Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима