Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

Аутор:АТВ редакција
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Возаче на ауто-путевима у Словенији очекује важна новост. На неколико дионица постављен је нови систем камера које неће мјерити тренутну, него просјечну брзину кретања.
То значи да досадашња пракса успоравања непосредно испред камере и каснијег убрзавања више неће бити учинковита за избјегавање казни.
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Нови систем, за разлику од класичних радара, не биљежи брзину на једној тачки. Умјесто тога, камере на почетку надзиране дионице евидентирају вријеме уласка возила, а други сет камера на крају дионице биљежи вријеме изласка. Систем потом на темељу пређене удаљености и утрошеног времена израчунава просјечну брзину.
На примјер, ако возило пређе дионицу дугу десет километара за четири минуте, његова просјечна брзина износи 150 км/х. У случају да је ограничење на тој дионици 130 км/х, возач је у прекршају, независно од брзине којом је прошао поред самих камера. Циљ је подстаћи уједначену и сигурнију вожњу.
Према подацима словеначке Канцеларије за мјеритељство, систем за секцијски надзор брзине постављен је на четири локације. Ријеч је о дионицама: А1 Логатец - Врхника у смјеру Љубљане, А2 Љубљана Брод – Водице у смјеру Крања, А2 Гросупље – Иванчна Горица у смјеру Новог Места те А1 Подмиљ – Лочица у смјеру Марибора, на подручју тунела Тројане.
Казне за прекорачење брзине на словенским аутоцестама крећу се од 40 до 1.200 еура, зависно од тежине прекршаја. Према прописима, казна за прекорачење брзине до 10 км/х износи 40 евра. За прекорачење од 10 до 30 км/х казна је 80 евра, а за 30 до 40 км/х изнад ограничења пење се на 160 евра, пише путникофер.
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Возачи који прекораче брзину за 40 до 50 км/х платиће 250 евра. За прекорачења већа од 50 км/х казне су још строже, а за вожњу више од 60 км/х изнад допуштене брзине предвиђена је казна од 1.200 евра. Уз новчане казне, за теже прекршаје додјељују се и казнени бодови.
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