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Опрез ако путујете у Словенију: Стижу нове камере, казне иду до 1.200 евра

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24.10.2026 15:34

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Прометан ауто-пут пресјеца бујне шуме под облачним небом у Херфорду, у Њемачкој.
Фото: Oliver Schröder/Pexels

Возаче на ауто-путевима у Словенији очекује важна новост. На неколико дионица постављен је нови систем камера које неће мјерити тренутну, него просјечну брзину кретања.

То значи да досадашња пракса успоравања непосредно испред камере и каснијег убрзавања више неће бити учинковита за избјегавање казни.

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Нови систем мјери просјечну брзину

Нови систем, за разлику од класичних радара, не биљежи брзину на једној тачки. Умјесто тога, камере на почетку надзиране дионице евидентирају вријеме уласка возила, а други сет камера на крају дионице биљежи вријеме изласка. Систем потом на темељу пређене удаљености и утрошеног времена израчунава просјечну брзину.

На примјер, ако возило пређе дионицу дугу десет километара за четири минуте, његова просјечна брзина износи 150 км/х. У случају да је ограничење на тој дионици 130 км/х, возач је у прекршају, независно од брзине којом је прошао поред самих камера. Циљ је подстаћи уједначену и сигурнију вожњу.

Казне за пребрзу вожњу до 1.200 евра

Према подацима словеначке Канцеларије за мјеритељство, систем за секцијски надзор брзине постављен је на четири локације. Ријеч је о дионицама: А1 Логатец - Врхника у смјеру Љубљане, А2 Љубљана Брод – Водице у смјеру Крања, А2 Гросупље – Иванчна Горица у смјеру Новог Места те А1 Подмиљ – Лочица у смјеру Марибора, на подручју тунела Тројане.

Казне за прекорачење брзине на словенским аутоцестама крећу се од 40 до 1.200 еура, зависно од тежине прекршаја. Према прописима, казна за прекорачење брзине до 10 км/х износи 40 евра. За прекорачење од 10 до 30 км/х казна је 80 евра, а за 30 до 40 км/х изнад ограничења пење се на 160 евра, пише путникофер.

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Возачи који прекораче брзину за 40 до 50 км/х платиће 250 евра. За прекорачења већа од 50 км/х казне су још строже, а за вожњу више од 60 км/х изнад допуштене брзине предвиђена је казна од 1.200 евра. Уз новчане казне, за теже прекршаје додјељују се и казнени бодови.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Словенија

Ауто-пут

Прекорачење брзине

Казна

брза вожња на ауто-путу

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