Додик: Народна скупштина настала је као одбрана српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Народна скупштина Републике Српске основана као политички одговор на тадашње политичке околности, са циљем заштите српског народа и успостављања институција Републике Српске.
Додик је истакао да је Народна скупштина доносила организационе акте и законе који су били основ за конституисање институција Републике Српске, укључујући законе о Влади и Војсци Републике Српске.
"Народна скупштина је створена као политичка одбрана народа Републике Српске, да се одбрани, а не да напада. Требало је показати да постоји капацитет да се донесу организациони и други акти у складу са тадашњим правним достигнућима, као и закони који су пратили конституисање институција Републике Српске", рекао је Додик.
Он је нагласио да је законским уређивањем Војске Републике Српске, како је навео, успостављена формација са јасно дефинисаним правима и обавезама.
Додик је подсјетио да је Народна скупштина формирана неколико мјесеци прије почетка оружаног сукоба, истичући да то, према његовим ријечима, показује да оснивање институција Републике Српске није било повод за рат.
Као повод за избијање сукоба навео је изјаву Алије Изетбеговића да ће жртвовати мир за суверенитет БиХ. Додик је оптужио тадашње бошњачко политичко руководство да је организовало паравојне формације, док је, како је рекао, Република Српска своје институције уређивала законским актима.
"Важно је да се данас присјетимо тих догађаја, вратимо неке чињенице и сагледамо их из угла данашњег времена, те покажемо зрелост и континуитет у раду највиших органа Републике Српске“, истакао је Додик.
Говорећи о улози Народне скупштине током рата, Додик је рекао да је она била централно мјесто доношења политичких одлука, утврђивања преговарачких платформи и разматрања мировних рјешења.
Подсјетио је да је Народна скупштина донијела одлуку да Савезна Република Југославија, односно Србија, у име Републике Српске води преговоре и потпише Дејтонски мировни споразум.
"Споразумом који није био у потпуности по нашој вољи, али смо га прихватили, Република Српска је међународно верификована као политички субјект", рекао је Додик.
Он је посебно указао на Анекс четири Дејтонског мировног споразума, који представља Устав БиХ, тврдећи да је његово потписивање потврдило политичку и институционалну организованост Републике Српске.
Додик је оцијенио да је тадашња америчка администрација, предвођена Билом Клинтоном, имала намјеру да кроз касније реформе и европске интеграције ослаби Републику Српску и успостави централизовану БиХ. Према његовим ријечима, такви покушаји нису успјели захваљујући политичкој свијести српског народа и његовој одлучности да брани своја права.
Додик је посебно истакао улогу Србије и предсједника Александра Вучића, позивајући Народну скупштину да му ода признање за наступ у Генералној скупштини Уједињених нација поводом резолуције о Сребреници.
Он је навео да је од 193 државе чланице УН резолуцију подржала мањина, док су остале биле против или уздржане, оцјењујући да резултат гласања није представљао већинску подршку међународне заједнице.
"Предсједник Вучић је показао став и вољу да брани српски народ. Сматрам да је одиграо историјску улогу у очувању слободе и позиционирању српског народа, како у Србији тако и у Републици Српској", рекао је Додик.
Осврћући се на почетке рада Народне скупштине Републике Српске, Додик је нагласио да њено оснивање није било искључиво резултат дјеловања Српске демократске странке, иако је она, како је навео, имала водећу политичку улогу.
Према његовим ријечима, у формирању Народне скупштине учествовали су и представници других политичких организација, укључујући реформисте, Социјалистички савез и Српски покрет обнове.
"То није био једнострани чин једне групе људи или једне политичке партије, већ израз политичке воље представника српског народа који су у том процесу учествовали", рекао је Додик.
Он је оцијенио да је заједничко учешће различитих политичких представника допринијело опстанку Републике Српске упркос, како је навео, бројним оспоравањима, санкцијама и политичким притисцима.
Додик је рекао да се са поносом присјећа оснивања Народне скупштине и догађаја од прије 35 година, истичући да је то за њега било вријеме великих политичких искушења, али и снажног осјећаја националне одговорности.
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