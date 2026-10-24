Због пријетњи новинарима ухапшен главни секретар Торциде

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција завршила је криминалистичко истраживање над 29-годишњим хрватским држављанином којег сумњичи да је путем друштвене мреже пријетио новинаирма и једном политичком аналитичару, а хрватски медији пренијели су да је ухапшен генерални секретар навијачке групе Торцида, Иван Ринчић.
Осумњичени је, према полицијском саопштењу, 18. октобра објавио колаж њихових фотографија уз текст који је полиција оквалификовала као директну пријетњу.
На Фејсбук страници Торцида Сплит 1950 објављена је фотографија с насловом "12 јахача хрватске апокалипсе", на којој се налазе фотографије новинара и политичког аналитичара.
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Међу приказаним особама су новинари Индекса, 24сата, Телеграма и Слободне Далмације, као и политички аналитичар Жарко Пуховски.
Како преноси "Слободна Далмација", ухапшени је генерални секретар Торциде Иван Ринчић.
Ринчић је за секретара Торциде изабран 2023. године, а у медијима се помињао и 2026. године, након масовне туче навијача Хајдука и Црвене звезде у близини тузланског аеродрома, пренио је Индекс.хр.
(Танјуг)
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