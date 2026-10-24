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Захарова јасна: Непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора

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24.10.2026 14:30

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Захарова јасна: Непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора
Фото: Танјуг/АП

Москва ће пружити чврст одговор на проглашење члана особља Амбасаде Русије у Кишињеву персоном нон грата, упозорила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Ови непријатељски поступци молдавског руководства неће остати без одговора", истакла је Захарова у саопштењу објављеном на веб-страници Министарства.

Према њеним ријечима, одлука молдавских власти да прогласе дипломату руске амбасаде у земљи персоном нон грата дио је курса Кишињева ка потпуном уништењу односа између двије земље.

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"Ова одлука молдавских власти дио је деструктивног антируског курса званичног Кишињева, усмјереног на потпуно демонтирање вишевјековних руско-молдавских односа и прекидање веза између народа двије земље", рекла је Захарова.

Молдавско Министарство спољних послова објавило је јуче да ће прогласити члана особља руске амбасаде персоном нон грата након пада дрона на територији Молдавије.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Марија Захарова

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