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Заказане масовне демонстрације: На улицама Париза оклопна возила жандармерије

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24.10.2026 13:41

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Полицијска возила су паркирана испред Тријумфалне капије уочи демонстрација против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Оклопна возила француске жандармерије појавила су се на улицама Париза уочи заказаних масовних демонстрација, јавио је дописник ТАСС-а.

Неколико оклопних возила стационирано је у близини Јелисејске палате, гдје је безбједносни периметар проширен изнад уобичајене величине. Службеници реда блокирали су приступ улицама поред резиденције француског лидера користећи комбије и металне баријере.

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Додатна оклопна возила, заједно са великим бројем полицајаца и жандарма, распоређена су у близини Народне скупштине.

Бројна полицијска и возила жандармерије, такође су паркирана дуж улица у близини главних туристичких атракција, укључујући Шанзелизе, Ајфелов торањ, Тријумфалну капију и разне друге локације широм града.

У Паризу се данас очекују масовне демонстрације у којима учествују синдикати и студентски покрети.

Париска префектура је одбила трасу коју су организатори тражили од Трга Бастиље до Трга Нације, одобривши умјесто тога марш на периферији града од метро станице Порт д'Итали до метро станице Порт де Венсен.

Након нереда и пљачке који су обиљежили демонстрације прошле суботе, 17. октобра, француско Министарство унутрашњих послова обећало је да ће значајно појачати мјере безбједности, повећавајући број полицајаца и припадника жандармерије распоређених ради одржавања реда са 10.000 на 70.000.

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(Срна)

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Француска

протести у Француској

Париз

оклопна возила

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