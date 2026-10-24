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"Превентивни прегледи кључни у борби са раком дојке"

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24.10.2026 14:06

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Представнице бањалучког Савеза жена "Искра" данас су обиљежиле Међународни дан борбе против рака дојке, подијеливши са грађанима корисне информације о важности подизања свијести, превенције и редовних прегледа.
Фото: СРНА

Представнице бањалучког Савеза жена "Искра" данас су обиљежиле Међународни дан борбе против рака дојке, подијеливши са грађанима корисне информације о важности подизања свијести, превенције и редовних прегледа.

Предсједник овог савеза Сузана Кекић је рекла новинарима на бањалучком Тргу Крајине да су превентивни прегледи од изузетне важности јер је рано и правовремено откривени карцином дојке 97 одсто изљечив.

"Нажалост, ова врста карцинома је код нас у порасту. Тако ове године имамо између 600 и 650 жена обољелих од рака дојке у Републици Српској", рекла је она.

Онколог Живко Врањеш је рекао да професионално и на сваки начин подржава "Искру" и лијечење жена које се боре са раком дојке.

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"Рано откривање овог карцинома је од пресудне важности и зато су битни превентивни прегледи", рекао је Врањеш.

Савез жена обољелих од рака дојке "Искра" је организација са сједиштем у Бањалуци која пружа психолошку помоћ и сваку врсту подршке женама обољелим од рака дојке, те ради на едукацији јавности.

(СРНА)

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Тагови :

рак дојке

Превентивни прегледи

лијечење

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