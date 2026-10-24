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Бојан Томовић на сахрани баке скинуо доњи веш и показао средњи прст рођацима

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24.10.2026 14:43

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пјевач Бојан Томовић
Фото: Facebook/printscreen

Пјевач Бојан Томовић шокирао је јавност причом о инциденту на сахрани своје баке, гдје је, према наводима који су објављени у медијима, скинуо доњи веш, показивао средњи прст рођацима и називао их фолирантима.

Томовић је, како се наводи, пред окупљенима тврдио да су једва чекали да његова бака умре, а да сада глуме тугу и плачу. Пјевач је потом и сам потврдио ове наводе.

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Бојан Томовић већ годинама отворено говори о својим здравственим проблемима и борби са биполарним поремећајем. Раније је открио да свакодневно узима литијум-карбонат и да ће терапију морати да користи до краја живота.

Говорио је и о тешким периодима кроз које је пролазио, као и о томе да је два пута присилно хоспитализован. Први пут се то догодило 2019. године, након покушаја самоубиства, а други пут 2024. године, послије свађе са мајком и ујаком.

Пјевач се, према ранијим медијским наводима, подвргава и третманима због тешке депресије, уз наду да ће му се стање побољшати и да ће се вратити музици и наступима.

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Томовић је раније изазвао бројне реакције и изјавом о наводној превари супруге са њеним братом. Пјевач је тада истакао да тај поступак не сматра преваром.

"Не гледам на то као превару, није превара! Ипак, то остаје у кругу породице", изјавио је Томовић.

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Говорио је и о својим трансформацијама у музичким спотовима, истичући да улоге које тумачи посматра кроз призму умјетничке слободе.

Подсјетимо, Бојан Томовић недавно је говорио о здравственим проблемима и открио да због њих не може да има дјецу, преноси Блиц.

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Тагови :

Бојан Томовић

Пјевач

естрада

сахрана

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